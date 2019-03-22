Що обіцяють кандидати в президенти українським пенсіонерам

Кандидати в президенти обіцяють українцям, наприклад, знизити тарифи на комунальні послуги, підвищити пенсії чи соціальні виплати малозабезпеченим громадянам. Хоча, згідно з Конституцією України, економічна і соціальна політика – не є компетенцією президента.

Тільки підняти пенсії обіцяють восьмеро із 39 претендентів.

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Що обіцяють кандидати у президенти

В Україні 12 мільйонів пенсіонерів – а це серйозна група виборців, за яку варто боротися.

Олег Ляшко обіцяє дояркам та свинаркам пенсії більші, ніж у прокурорів. Але ми не знайшли приклад у світі, де б кваліфікований правник мав виплати менше, ніж у фермера.

Руслан Кошулинський зрівняє мінімальну і максимальну пенсії. Юрій Бойко скоротить стаж для виходу на пенсію. Олександр Вілкул встановить розмір пенсій на рівні 40% від середньої зарплати. Анатолій Гриценко обіцяє підвищити пенсії у 2,5 рази.

Яким саме чином будуть підвищувати доходи населення, жоден з кандидатів, не пояснює. Але, за законами економіки, політично піднявши зарплати – влада спровокує зростання безробіття та цін.

Обіцянки політиків особливо не змінюються. Але методи, якими вони пропонують це зробити, не надто коректні. А реформи – довго і не популярно. Тому краще просто сказати: ми піднімемо пенсії,

– розповів заступник редактора VoxCheck Максим Скубенко.

Володимир Зеленський зазначає, що громадянам потрібна гідна пенсія. Що в його розумінні гідна – лишилося загадкою. Проте, за словами директора управління локальними активами групи ICU Григорія Овчаренка, існує тільки посилання, що потрібен перехід від існуючої солідарної системи до накопичувальної системи.

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Це може означати, що Зеленський має намір продовжити пенсійну реформу. Уряд Володимира Гройсмана впроваджує другий рівень пенсійної системи. Громадяни будуть відкладати кошти на власний пенсійний рахунок, паралельно отримуючи соціальну допомогу.

А зі слів Петра Порошенка випливає, що, у випадку перемоги, пенсійну реформу, розпочату у 2017 році, уряд завершить.

Натомість Юлія Тимошенко вирішила реформу зупинити. Спершу поверне старі правила виходу на пенсію. Потім підніме мінімальні пенсії до 4 тисяч гривень. А тоді ліквідує Пенсійний фонд.

Ні Зеленський, ні Тимошенко, ні навіть Порошенко не дають відповідь на головне питання: де взяти гроші на більші пенсії. А про боротьбу із тіньовим сектором економіки задля підвищення соціальних стандартів, ніхто із кандидатів не згадує.