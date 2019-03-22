21:10
22 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський перейменовує Крим. Украдене щастя від Тіматі
      Вєсті Кремля
      16:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову
      Вєсті.UA
      21:01, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Що обіцяють кандидати в президенти українським пенсіонерам

      25 Читать новость на русском

      Кандидати в президенти обіцяють українцям, наприклад, знизити тарифи на комунальні послуги, підвищити пенсії чи соціальні виплати малозабезпеченим громадянам. Хоча, згідно з Конституцією України, економічна і соціальна політика – не є компетенцією президента.

      Тільки підняти пенсії обіцяють восьмеро із 39 претендентів. 

      Читайте також: Які шляхи повернення окупованих територій пропонують кандидати в президенти

      Що обіцяють кандидати у президенти

      В Україні 12 мільйонів пенсіонерів – а це серйозна група виборців, за яку варто боротися.

      Олег Ляшко обіцяє дояркам та свинаркам пенсії більші, ніж у прокурорів. Але ми не знайшли приклад у світі, де б кваліфікований правник мав виплати менше, ніж у фермера.

      Руслан Кошулинський зрівняє мінімальну і максимальну пенсії. Юрій Бойко скоротить стаж для виходу на пенсію. Олександр Вілкул встановить розмір пенсій на рівні 40% від середньої зарплати. Анатолій Гриценко обіцяє підвищити пенсії у 2,5 рази.

      Яким саме чином будуть підвищувати доходи населення, жоден з кандидатів, не пояснює. Але, за законами економіки, політично піднявши зарплати – влада спровокує зростання безробіття та цін.

      Обіцянки політиків особливо не змінюються. Але методи, якими вони пропонують це зробити, не надто коректні. А реформи – довго і не популярно. Тому краще просто сказати: ми піднімемо пенсії,
      – розповів заступник редактора VoxCheck Максим Скубенко.

      Володимир Зеленський зазначає, що громадянам потрібна гідна пенсія. Що в його розумінні гідна – лишилося загадкою. Проте, за словами директора управління локальними активами групи ICU Григорія Овчаренка, існує тільки посилання, що потрібен перехід від існуючої солідарної системи до накопичувальної системи.

      Читайте також: Де і як відпочивають кандидати у президенти

      Це може означати, що Зеленський має намір продовжити пенсійну реформу. Уряд Володимира Гройсмана впроваджує другий рівень пенсійної системи. Громадяни будуть відкладати кошти на власний пенсійний рахунок, паралельно отримуючи соціальну допомогу.

      А зі слів Петра Порошенка випливає, що, у випадку перемоги, пенсійну реформу, розпочату у 2017 році, уряд завершить.

      Натомість Юлія Тимошенко вирішила реформу зупинити. Спершу поверне старі правила виходу на пенсію. Потім підніме мінімальні пенсії до 4 тисяч гривень. А тоді ліквідує Пенсійний фонд.

      Ні Зеленський, ні Тимошенко, ні навіть Порошенко не дають відповідь на головне питання: де взяти гроші на більші пенсії. А про боротьбу із тіньовим сектором економіки задля підвищення соціальних стандартів, ніхто із кандидатів не згадує.

      blog_ava
      Ведуча Катерина Варнава загриміла у "чорний список" Мінкульту України
      сьогодні
      5497
      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Вілкул Юрій Бойко Анатолій Гриценко Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Олег Ляшко Руслан Кошулинський Президентські вибори 2019 Пенсія Пенсійна реформа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
      сьогодні , 21:05 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
      Наталя Боднар 2
      Цирк без тварин: що означає заборона використання звірів у шапіто
      сьогодні , 20:02 Цирк без тварин: що означає заборона використання звірів у шапіто
      Світлана Попова 437
      Де і як відпочивають кандидати у президенти
      сьогодні , 19:01 Де і як відпочивають кандидати у президенти
      Ірина Поліщук 950
      Як стати fashion-фотографом: топ-5 найважливіших правил
      сьогодні , 18:30 Як стати fashion-фотографом: топ-5 найважливіших правил
      Юлія Турелик 153
      Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      сьогодні , 16:30 Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      Павло Казарін 1707
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук