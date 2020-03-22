Что сделал Нефедов для таможни и как живут животные во время пандемии– видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Есть ли за что увольнять Нефедова

Максим Нефедов победил в конкурсе на должность Председателя государственной таможенной службы С июля 2019 года. Сейчас же президент Зеленский обвинил таможню в том, что в течение двух месяцев 2020 года невыполнение госбюджета – почти 16 миллиардов гривен.

Смотрите видео: удалось ли Нефедову начать реформу таможни

Жизнь животных во время пандемии

В Таиланде голодные обезьяны дрались за еду, а в Чикаго пингвинам люди устроили экскурсию. Во время пандемии меняется не только жизнь людей, но и животных.

Смотрите видео: голодные обезьяны и одинокие пингвины

Предприниматель бесплатно дезинфицирует общественный транспорт

В Украине становится все больше примеров того, как крупный и малый бизнес приобщается к борьбе с эпидемией коронавируса. В Черкассах местный частный предприниматель за свой счет взялся дезинфицировать коммунальный транспорт. Все ради того, чтобы защитить горожан и замедлить распространение вируса.

Смотрите видео: видео о дезинфекции в Черкассах

Донорство во время карантина

Во время карантина доноров крови становится все меньше. Кто-то не может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится. Медики уже бьют тревогу, ведь даже во время эпидемии люди рожают или нуждаются в срочных операциях.

Смотрите видео: почему медики бьют тревогу

Избегание общественного транспорта

В связи с быстрым распространением коронавируса, во всех городах Украины или отменили общественный транспорт, либо существенно ограничили его движение. Очередь желающих попасть в салон автобусов или троллейбусов достигает нескольких десятков метров. В таких условиях достаточно сложно сохранить не только физическое здоровье, но и психическое. Поэтому украинцы нашли более безопасную альтернативу передвижения по городу.

Смотрите видео: как украинцы помогают друг другу