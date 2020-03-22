19:30
22 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Что сделал Нефедов для таможни и как живут животные во время пандемии– видео недели

      - Читати новину українською

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Есть ли за что увольнять Нефедова

      Максим Нефедов победил в конкурсе на должность Председателя государственной таможенной службы С июля 2019 года. Сейчас же президент Зеленский обвинил таможню в том, что в течение двух месяцев 2020 года невыполнение госбюджета – почти 16 миллиардов гривен.

      Смотрите видео: удалось ли Нефедову начать реформу таможни

      Жизнь животных во время пандемии

      В Таиланде голодные обезьяны дрались за еду, а в Чикаго пингвинам люди устроили экскурсию. Во время пандемии меняется не только жизнь людей, но и животных.

      Смотрите видео: голодные обезьяны и одинокие пингвины

      Предприниматель бесплатно дезинфицирует общественный транспорт

      В Украине становится все больше примеров того, как крупный и малый бизнес приобщается к борьбе с эпидемией коронавируса. В Черкассах местный частный предприниматель за свой счет взялся дезинфицировать коммунальный транспорт. Все ради того, чтобы защитить горожан и замедлить распространение вируса.

      Смотрите видео: видео о дезинфекции в Черкассах

      Донорство во время карантина

      Во время карантина доноров крови становится все меньше. Кто-то не может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится. Медики уже бьют тревогу, ведь даже во время эпидемии люди рожают или нуждаются в срочных операциях.

      Смотрите видео: почему медики бьют тревогу

      Избегание общественного транспорта

      В связи с быстрым распространением коронавируса, во всех городах Украины или отменили общественный транспорт, либо существенно ограничили его движение. Очередь желающих попасть в салон автобусов или троллейбусов достигает нескольких десятков метров. В таких условиях достаточно сложно сохранить не только физическое здоровье, но и психическое. Поэтому украинцы нашли более безопасную альтернативу передвижения по городу.

      Смотрите видео: как украинцы помогают друг другу

       

      Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      сегодня
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Коронавирус Covid-19 Транспорт Видео недели Новости Черкасс Новости Киева Мир животных Государственная таможенная служба Максим Нефедов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Удар по малому и среднему бизнесу: как улучшить финансовую ситуацию
      Тимофій Милованов
      сегодня , 18:38 Самые смешные мемы недели: ужасные реалии карантина и кто убил Эрику
      Альона Захарова
      сегодня , 18:30 "Дом-монстр" пока не будут сносить: судебные войны вокруг застройки на Подоле
      Ірина Шиба
      сегодня , 18:20 Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      Емал Набі
      сегодня , 17:43 Сколько украинцев уже эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук