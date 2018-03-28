Что связывает нового руководителя НАПК Мангула с Порошенко

Скандальной Натальи Корчак, у которой истек срок полномочий, выбрали замену. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на внеочередном заседании 28 марта избрало нового председателя. Им стал член НАПК Александр Мангул.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 Канала Анна Калюжная.

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Выборы прошли без эксцессов. Натальи Корчак подарили цветы и поблагодарили за работу. Члены НАПК единогласно избрали нового председателя и его заместителя. Новым председателем НАПК стал Александр Мангул. Некоторые общественные активисты назвали его креатурой Президента. Однако, хоть он и был некоторое время в президентской партии, свои связи с Банковой отрицает.

С Петром Порошенко мы не знакомы, не общался. Единственное, встречи были, когда я работал в Министерстве экономики: господин Порошенко был Министром, и были совместные мероприятия. А потом было несколько совместных совещаний, которые он проводил как Президент, а я был как председатель райгосадминистрации,

– прокомментировал Александр Мангул.

Он обещает, что в течение месяца будет наконец запущена проверка примерно полтора миллиона деклараций за 2016 год. Пока что из такого огромного количества вручную проверили около 200 деклараций. Негативные выводы в отношении 23 из них переданы в правоохранительные органы.

На заседании также избран заместитель председателя. Им стал новый член НАПК Станислав Патюк. Что касается Натальи Корчак, которая два года возглавляла агентство, то она останется одним из 5 членов НАПК, по закону, еще на два года.

Напомним, Корчак несколько раз выписывала себе скандальные премии в 200 тысяч гривен на месяц. Также журналисты обвиняли ее в том, что она не задекларировала авто и несколько паркомест. Кроме того экс-работник НАПК Анна Соломатина обвиняла все руководство органа в том, что они работают по указаниям из администрации Президента. Сейчас по этому поводу идет расследование.

Кто такой Александр Мангул? Родился 24 июля 1976 года в г. Каменка-Днепровская Запорожской области. В 1999 году окончил Таврическую государственную агротехническую академию и получил квалификацию экономиста.

В 2004 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и получил квалификацию магистра государственного управления.

В период с 2000 по 2013 годы работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства – от главного специалиста до директора департамента.

С 2013 года по февраль 2014 года работал заместителем Председателя правления ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".

С мая 2015 года по февраль 2018 года занимал должность Председателя Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 января 2018 года № 31-р назначен членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.