Що пов'язує нового очільника НАЗК Мангула з Порошенком

Скандальній Наталії Корчак, у якої закінчився термін повноваження, обрали заміну. Національне агентство з питань запобігання корупції на позачерговому засіданні 28 березня обрало нового голову. Ним став член НАЗК Олександр Мангул.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондент 24 Каналу Анна Калюжна.

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Вибори минули без ексцесів. Наталії Корчак подарували квіти та подякували за роботу. Члени НАЗК одноголосно обрали нового очільника та його заступника. Новим головою НАЗК став Олександр Мангул. Деякі громадські активісти назвали його креатурою Президента. Однак, хоч він і був певний час у президентській партії, свої зв'язки з Банковою заперечує.

З Петром Порошенком ми не знайомі, не спілкувався. Єдине, зустрічі були, коли я працював в Міністерстві економіки: пан Порошенко був Міністром, і були спільні заходи. А потім було декілька спільних нарад, які він проводив як Президент, а я був як голова райдержадміністрації,

– прокоментував Олександр Мангул.

Він обіцяє, що протягом місяця буде нарешті запущено перевірку приблизно півтора мільйона декларацій за 2016 рік. Поки що з такої величезної кількості вручну перевірили приблизно 200 декларацій. Негативні висновки щодо 23 з них передані до правоохоронних органів.

На засіданні також обрано заступника голови. Ним став новий член НАЗК Станіслав Патюк. Щодо Наталії Корчак, яка два роки очолювала агентство, то вона залишиться одним із 5 членів НАЗК, за законом, ще на два роки.

Нагадаємо, Корчак кілька разів виписувала собі скандальні премії в 200 тисяч гривень на місяць. Також журналісти звинувачували її у тому, що вона не задекларувала авто і кілька паркомісць. Крім того екс-працівник НАЗК Ганна Соломатіна звинувачувала все керівництво органу за те, що вони працюють за вказівками з адміністрації Президента. Зараз з цього приводу йде розслідування.

Хто такий Олександр Мангул? Народився 24 липня 1976 року у м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. У 1999 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію та здобув кваліфікацію економіста.

У 2004 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію магістра державного управління.

У період з 2000 по 2013 роки працював на різних посадах у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва – від головного спеціаліста до директора департаменту.

З 2013 року по лютий 2014 року працював заступником Голови правління ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій".

З травня 2015 року по лютий 2018 року обіймав посаду Голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 31-р призначений членом Національного агентства з питань запобігання корупції.