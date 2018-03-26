Хто з нардепів володіє найбільшою колекцією вогнепальної зброї: інфографіка

За словами голови фракції БПП Ігоря Кононенка після інциденту з гранатами Савченко, "не один, не два і не три депутати ходять в парламент зі зброєю”.

Скількома ж "вогнепалами" володіють народні обранці, підрахували аналітики проекту "Декларації", пише Bihus.Info.

Згідно зі щорічними деклараціями за 2016 рік, найбільшим любителем зброї виявився Нестор Шуфрич, який вказав колекцію зі 156 одиниць вогнепальної зброї. На другому місці опинився його колега-"опоблоківець" Михайло Добкін. У його декларації – 18 мисливських рушниць та карабінів з оптичними прицілами та навіть приладами нічного бачення таких марок, як Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer і J. Koschat.

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Бронзовим призером став Геннадій Бобов. Він володіє трьома гладкоствольними рушницями Krieghoff, Merkel, Winchester, трьома мисливськими карабінами на базі автомата Калашнікова, гвинтівкою Walther G22, карабіном Browning BAR і травматичним пістолетом Форт 12Р.

На четвертому місці – Віталій Хомутиннік із 6 мисливськими рушницями та карабінами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel і Sauer. І замикає п’ятірку лідерів Юрій Мірошниченко. У його декларації – 5 мисливських гвинтівок марок H-S Precision, Mauser і Dakota.

Нардепи володіють 323 одиницями вогнепальної зброї

Також 63 чинних народних депутати значаться у списках нагороджених вогнепальною зброєю Адміністрацією Президента та міністром МВС Арсеном Аваковим. Проте у деклараціях її вони вирішили не відображати, очевидно, оцінивши дешевше 80 тисяч гривень за одиницю.

Цікаво, що у якості нагород депутати отримували не лише пістолети, а й автоматичну зброю. Наприклад, чотирьом нардепам-"радикалам" Олегу Ляшку, Сергію Скуратовському, Олексію Ленському та Сергію Рибалці Аваков вручив пістолети-кулемети МР5, а "нарфронтіцям" Юрію Березі та Сергію Пашинському – автомати "Форт 224". Але найбільш вшанованим виявився Ігор Котвіцький: він отримав аж 6 пістолетів Smith&Wesson, АПС, Маузер, Glock 17, Форт 9, Форт 17 і Форт 21, ставши абсолютним рекордсменом серед нагороджених.

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Найозброєнішою парламентською фракцією став "Опозиційний блок" – його депутати задекларували 188 одиниць вогнепальної зброї. Ще 40 нагородних "стволів" знаходяться у "підпіллі" в "Народного фронту" (тобто не фігурують у деклараціях). На третьому місці – "Блок Петра Порошенка" із 27 нагородними "підпільними" пістолетами.

Близько 18% усієї задекларованої у 2016 році зброї припадає саме на народних депутатів. А якщо звести дані декларацій та нагородних списків, то в загальному підсумку виходить, що 87 народних обранців володіють 323 одиницями вогнепальної зброї.