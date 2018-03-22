Савченко – епатажна, тож для пересічних людей її ходи видаються нелогічними, – Вовк
Про резонансні події, пов'язані із затриманням Надії Савченко – в інтерв'ю 24 Каналу розповів екс-начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.
Також в інтерв'ю:
Коли Савченко стали підозрювати у підготовці теракту.
Чому зброї, яку перевозив Рубан, не вистачило б, аби втілити задум Савченко.
Як вплинуть події, які відбувються навколо Савченко на політичне життя України.
Чи дійсно саме Савченко вела розмову про хід терористичної операції.
Більше – дивіться в інтерв'ю.
Джерело: 24 Канал
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