Савченко – эпатажная, поэтому для обычных людей ее ходы выдаются нелогичными, – Вовк
О резонансных событиях, связанных с задержанием Надежды Савченко – в интервью 24 каналу рассказал экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.
Также в интервью:
Когда Савченко стали подозревать в подготовке теракта.
Почему оружия, которое перевозил Рубан, не хватило бы, чтобы воплотить замысел Савченко.
Как повлияют события, которые происходят вокруг Савченко на политическую жизнь Украины.
Действительно ли именно Савченко вела разговор о ходе террористической операции.
Больше – смотрите в интервью.
Источник: 24 Канал
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