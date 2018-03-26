Кто из нардепов владеет крупнейшей коллекцией огнестрельного оружия: инфографика

По словам главы фракции БПП Игоря Кононенко, после инцидента с гранатами Савченко, "не один, не два и не три депутата ходят в парламент с оружием”.

Сколькими же "огнестрелами" владеют народные избранники, подсчитали аналитики проекта "Декларации", пишет Bihus.Info.

Согласно ежегодным декларациям за 2016 год, наибольшим любителем оружия оказался Нестор Шуфрич, который указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия. На втором месте оказался его коллега-"оппоблоковец" Михаил Добкин. В его декларации – 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок, как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

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Бронзовым призером стал Геннадий Бобов. Он владеет тремя гладкоствольними ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.

На четвертом месте – Виталий Хомутынник с 6 охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer. И замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации – 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Нардепы владеют 323 единицами огнестрельного оружия

Также 63 действующих народных депутата значатся в списках награжденных огнестрельным оружием Администрацией Президента и министром МВД Арсеном Аваковым. Однако в декларациях они решили его не отображать, очевидно, оценив дешевле 80 тысяч гривен за единицу.

Интересно, что в качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Например, четырем нардепам-"радикалам" Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбалке Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а "нарфронтовцам" Юрию Березе и Сергею Пашинскому – автоматы "Форт-224". Но наиболее уважаемым оказался Игорь Котвицкий: он получил аж 6 пистолетов Smith&Wesson, АПС, Маузер, Glock 17, Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.

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Самой вооруженной парламентской фракцией стал "Оппозиционный блок" – его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия. Еще 40 наградных "стволов" находятся в "подполье" у "Народного фронта" (то есть не фигурируют в декларациях). На третьем месте – "Блок Петра Порошенко" с 27 наградными "подпольными" пистолетами.

Около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов. А если свести данные деклараций и наградных списков, то в общем итоге получается, что 87 народных избранников владеют 323 единицами огнестрельного оружия.