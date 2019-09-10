Что такое апартаменты: особенности, преимущества, недостатки и чем отличаются от квартиры

Что такое апартаменты – какими они бывают, чем отличаются от квартир и что стоит знать про этот вид недвижимости перед тем, как покупать?

Все чаще в рекламных объявлениях застройщиков можно увидеть предложения о продаже апартаментов как в построенных домах, так и тех, что только строятся.

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Далее в материале узнайте больше, что стоит знать о преимуществах и недостатках апартаментов и подходят ли они именно для вас.

История появления апартаментов

Апартаменты начали появляться в крупных городах в конце XVII века в результате увеличения плотности населения. Сначала это были преимущественно объекты, которые состояли из нескольких комнат. Они приобрели популярность в странах Англии, Франции и США и стали неотъемлемой частью местных рынков недвижимости.

По определению "апартаменты" – это нежилые помещения, которые могут использоваться для проживания.

Апартаменты можно сравнить с гостиничным номером, который находится в частной собственности и чаще всего не предусмотрен для постоянного проживания.

Апартаменты – объект нежилого фонда / Фото: unsplash.com

Апартаменты относятся к нежилому фонду, хотя часто здесь предусмотрены дополнительные сервисы, которых нет в обычных жилых домах.

В здании, где расположены апартаменты, могут размещаться места для отдыха и развлечений для детей и взрослых, офисные помещения, бассейн, спортзал, конференц-зал, ресторан и тому подобное.

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Чем апартаменты отличаются от квартиры?

Главное отличие это то, что квартира – это объект жилой недвижимости, а апартаменты чаще всего – объект коммерческой недвижимости и оформляются как нежилой фонд.

Поскольку к объектам жилой и нежилой недвижимости выдвигаются различные требования по строительству и обустройству, случается, что в последних могут быть предусмотрены менее комфортные условия для проживания.

Единственная общая черта между апартаментами и квартирой – это недвижимость, в которой можно жить.



Апартаменты – недвижимость, в которой можно жить / Фото: unsplash.com

Перед тем, как остановить свой выбор на покупке или аренде апартаментов, следует учесть все преимущества и недостатки такого типа недвижимости.

Недостатки апартаментов

► Нельзя прописаться

Так как апартаменты относятся к нежилому фонду, то, в отличие от квартиры, здесь нельзя прописаться. Как следствие могут возникнуть связанные с этим сложности: голосование на выборах по месту проживания, пользование детским садом, поликлиникой или запись ребенка в школу неподалеку от дома.

Если вы живете в апартаментах, но не являетесь собственником, то такое помещение вы не сможете приватизировать.

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► Более высокие тарифы за коммунальные услуги

Жители апартаментов не имеют возможности заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг.

По законодательству, для жилищного фонда – то есть квартир или частных домов – установлены более низкие тарифы за оплату коммунальных услуг. Владельцам апартаментов как объектов нежилого фонда обычно приходится больше платить за коммуналку.

Часто они думают об этом заранее и заботятся об обустройстве энергоэффективных технологий, таких, например, как утепление фасада, установка твердотопливных котлов и счетчиков и тому подобное.

Владельцы апартаментов платят более высокие тарифы за коммуналку / Фото: 24 канал

Владельцы апартаментов могут организовать ОСМД, не могут поменять управляющую компанию или ее руководителя. Дополнительные платежи, такие как налог на землю, где расположен дом и придомовая территория, возложены на каждого владельца апартаментов.

► Особенности инфраструктуры

Проектируя современные жилые комплексы, застройщики обязаны придерживаться нормативных требований к объектам инфраструктуры: предусмотреть паркоместа, благоустройство придомовой территории, школы, садики и тому подобное.

В отношении апартаментов таких норм не существует. Их часто обустраивают в складских или промышленных помещениях, которые располагаются на расстоянии от больниц, магазинов, отделений банков и подобных объектов.

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Преимущества апартаментов

► Доступность для жилья и аренды

Апартаменты можно использовать как в качестве жилья, так и для бизнеса, разместив там свой офис. Такая недвижимость пользуется популярностью среди арендаторов в коммерческих целях.

► Стоимость апартаментов

Поскольку это объект коммерческой недвижимости, стоимость 1 квадратного метра апартаментов обойдется покупателю или арендатору дешевле, чем стоимость квадрата в жилом фонде.

►Дополнительные удобства

Застройщики все чаще предлагают апартаменты в апарт-комплексах с повышенным комфортом, с оригинальной планировкой и стильным интерьером. Апарт-комлексы, которые обслуживают клининговые или управляющие компании, называют апарт-отелями.



Апарт-отель

Когда апартаменты – это выгодная инвестиция?

Чаще всего апартаменты рассматривают как инвестицию для сдачи в аренду или собственного проживания.

Стоимость приобретения такого объекта может быть ниже, чем покупка квартиры, но дополнительные расходы на коммунальные услуги и обслуживание заставляют потенциальных покупателей задуматься о выгодности такой инвестиции.

Кому подойдут апартаменты?

Апартаменты – хороший вариант для тех, у кого нет собственного жилья. Такая недвижимость подойдет для молодых семей, офисных сотрудников, сотрудников в командировках, студентов или компаний, которые занимаются арендой.

Здесь нельзя зарегистрироваться, но есть возможность переночевать в комфортных условиях недалеко от места работы или учебного заведения.

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