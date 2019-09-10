Що таке апартаменти: особливості, переваги, недоліки і чим відрізняються від квартири

Що таке апартаменти – якими вони бувають, чим відрізняються від квартир і що варто знати про цей вид нерухомості перед тим, як купувати?

Все частіше у рекламних оголошеннях забудовників можна побачити пропозиції про продаж апартаментів як у збудованих будинках, так і тих, що тільки будуються.

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Далі у матеріалі дізнайтесь більше, що варто знати про переваги і недоліки апартаментів і чи підходять вони саме для вас.

Історія появи апартаментів

Апартаменти почали з'являтись у великих містах наприкінці XVII століття внаслідок збільшення щільності населення. Спершу це були переважно об'єкти, які складались з кількох кімнат. Вони набули популярності у країнах Англії, Франції та США і стали невід'ємною частиною місцевих ринків нерухомості.

За визначенням "апартаменти" – це нежитлові приміщення, які можуть використовуватися для проживання.

Апартаменти можна порівняти з готельним номером, який перебуває у приватній власності і найчастіше не передбачений для постійного проживання.



Апартаменти – об'єкт нежитлового фонду / Фото: unsplash.com

Апартаменти відносять до нежитлового фонду, хоча часто тут передбачені додаткові сервіси, яких немає у звичайних житлових будинках.

У будівлі, де розташовані апартаменти, можуть розміщуватися місця для відпочинку та розваг для дітей і дорослих, офісні приміщення, басейн, спортзал, конференц-зал, ресторан тощо.

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Чим апартаменти відрізняються від квартири?

Головна відмінність це те, що квартира – це об'єкт житлової нерухомості, а апартаменти найчастіше – об'єкт комерційної нерухомості і найчастіше оформляються як нежитловий фонд.

Оскільки до об'єктів житлової і нежитлової нерухомості є різні вимоги щодо будівництва та облаштування, трапляється, що в останніх можуть бути передбачені менш комфортні умови для проживання.

Єдина спільна риса між апартаментами та квартирою – це нерухомість, в якій можна жити.



Апартаменти – нерухомість, в якій можна жити / Фото: unsplash.com

Перед тим, як зупинити свій вибір на купівлі чи оренді апартаментів варто врахувати усі переваги та недоліки такого типу нерухомості.

Недоліки апартаментів

► Не можна прописатись

Оскільки апартаменти належать до нежитлового фонду, то на відміну від квартири, тут не можна прописатись. Як наслідок можуть виникнути пов'язані з цим складнощі: голосування на виборах за місцем проживання, користування дитячим садком, поліклінікою або запис дитини в школу неподалік від дому.

Якщо ви живете в апартаментах, але не є власником, то таке приміщення ви не зможете приватизувати.

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► Вищі тарифи за комунальні послуги

Мешканці апартаментів не мають можливості укладати прямі договори з постачальниками комунальних послуг.

За законодавством, для житлового фонду – тобто квартир чи приватних будинків – встановлені нижчі тарифи за оплату комунальних послуг. Власникам апартаментів, як об'єктів нежитлового фонду, зазвичай, доводиться більше платити за комуналку.

Часто вони дбають про це заздалегідь і дбають про облаштування енергоефективних технологій таких наприклад, як утеплення фасаду, встановлення твердопаливних котлів і лічильників тощо.



Власники апартаментів сплачують вищі тарифи за комуналку / Фото: 24 канал

Власники апартаментів не можуть організувати ОСББ, не можуть поміняти керуючу компанію або її керівника. Додаткові платежі такі як податок на землю, де розташований будинок і прибудинкова територія, покладені на кожного власника апартаментів.

► Особливості інфраструктури

Проектуючи сучасні житлові комплекси, забудовники зобов'язані дотримуватись нормативних вимог до об'єктів інфраструктури: передбачити паркомісця, благоустрій прибудинкової території, школи, садки тощо.

Щодо апартаментів таких норм не існує. Їх часто облаштовують зі складських чи промислових приміщень, які розташовуються на відстані від лікарень, магазинів, відділень банків і подібних об'єктів.

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Переваги апартаментів

► Доступність для житла і оренди

Апартаменти можна використовувати як в якості житла, так і для бізнесу, розмістивши там свій офіс. Така нерухомість користується популярністю серед орендарів в комерційних цілях.

► Вартість апартаментів

Як об'єкта комерційної нерухомості вартість 1 метра квадратного апартаментів обійдеться покупцеві чи орендареві дешевше, ніж вартість квадрата у житловому фонді.

► Додаткові зручності

Забудовники все частіше пропонують апартаменти в апарт-комплексах з підвищеним комфортом, оригінальним плануванням та стильним інтер'єром. Апарт-комлекси, які обслуговують клінінгові або керуючі компанії, називають апарт-готелями.



Апарт-готель

Коли апартаменти – це вигідна інвестиція?

Найчастіше апартаменти розглядають як інвестицію для здачі в оренду або власного тимчасового проживання.

Вартість придбання такого об'єкта може бути нижчою, ніж купівля квартири, але додаткові витрати на комунальні послуги та обслуговування змушують потенційних покупців задуматись над вигідністю такої інвестиції.

Кому підійдуть апартаменти?

Апартаменти – хороший варіант для тих, хто не має власного житла. Така нерухомість підійде для молодих сімей, офісних співробітників, працівників у відрядженнях, студентів чи компаній, які займаються орендою.

Тут не можна зареєструватись, але є можливість переночувати в комфортних умовах, неподалік від місця роботи чи навчального закладу.

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