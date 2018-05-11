Что такое единый бренд Украины и для чего он нужен

В Украине появился единый бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), который будет использоваться для улучшения имиджа в мировом сообществе. Однако он с даты появления вызвал дискуссии в обществе в целом и соцсетях в частности.

Как создавали бренд?

Креативщики разрабатывали его в течение года при участии специальной комиссии по вопросам популяризации Украины в мире и британских экспертов. Более 15 комплексных работ, разработанных на основе лозунга "Ukraine now", выставили на открытое голосование. 3 проекта дали на проверку и одобрение шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польши.

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Наконец, видение украинского рекламного агентства Banda Agency единогласно поддержали и представили 10 мая на заседании ВРУ. На разработку бренда не потратили ни копейки.

На сайте Banda говорится, что "Ukraine now" – это самая масштабная международная маркетинговая кампания украинского правительства, которая стартует в 2018 году. Ее цель – сформировать бренд Украины в мире, привлечь в страну инвестиции и улучшить туристический потенциал".

Для чего нужно логотип?

Главная задача разработчиков – сделать простой и понятный инструмент для рекламы Украины за ее пределами.

Дело в том, что по результатам британского исследования три самые популярные ассоциации с Украиной – это "коррупция", "революция" и "война". Поэтому, чтобы изменить представление про украинцев и убедить еще больше людей приехать к нам, и стали создавать новый бренд.

В чем его суть?

Логотип – не что иное, как надпись "Ukraine" без цветной заливки и выделенное желтым цветом слово "NOW".

Специально для бренда "Ukraine now" создали шрифт Ermilov – массивный геометрический гротеск с особыми скосами в углах букв. В агентстве говорят, что вдохновились работами украинского художника-конструктивиста Василия Ермилова.

Мы хотели "подчеркнуть" желтым маркером главное слово сообщения – NOW. А синий элемент по форме напоминает сообщение, которое видим в соцсетях. Это символ чего-то нового, что привлекает внимание. А Украина сейчас действительно стоит внимания. Поэтому "лого" должно рассказать о "сейчас". Оно динамичное, открытое и позитивное. А минималистичность делает его простым в использовании,

– прокомментировал соавтор разработки бренда Павел Вржещ.

Версия окончательная?

Версия логотипа в качестве товарного знака окончательная. Впереди – создание модульного брендбука, который позволит его варьировать с другими элементами. Речь идет о создании большой коммуникационной платформы, отмечает госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко.

Ориентировочный период разработки модульного брендбука – полгода.

Где будут использовать?

Символику будут задействовать в официальной коммуникации всех органов государственной власти и государственных структурах, сообщил Биденко. Он надеется, что и общественные организации, бизнес и все неравнодушные граждане присоединятся к инициативе.

Кроме того, единый бренд будут использовать не только для презентаций и в информационных продуктах, но как и наклейки.

Ukraine Now: как будет выглядеть бренд

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Зато руководитель дизайн-отдела Антон Иванов утверждает, что бренд страны не принадлежит министерствам или государственным служащим.

Это свободный инструмент, и любой человек сможет использовать его в своих целях,

– говорит Иванов.

Он добавил, что в первый день около 20 компаний попросили предоставить шрифт и логотип для развития нового бренда Украины с помощью своих ресурсов. А на второй день появился онлайн-сервис, где можно написать свое имя и фамилию в стилистике нового бренда.

"Люди уже просят стикеры, хотят печатать футболки, ставить логотип на обложки в фейсбуке, рекламировать свой бизнес с помощью нового бренда, и мы это поддерживаем", – говорит представитель агентства.

Реакция соцсетей

Новый логотип воспринят обществом неоднозначно. Реакция соцсетей разделилась на два враждебных лагеря: одни беспощадно критикуют в невнятности дизайна и схожести с дизайном известного порно-ресурса, другие же активно выражают поддержку и интерес.

А что в ответ?

"Профессиональное сообщество восприняло положительно, это видно по реакции профессиональных экспертов в области маркетинга и брендинга. Конечно, есть тролли, которые шутят из-за похожести на логотипы других компаний, но троллинг будет всегда. Что же критиковать логотип? Главное, как он будет использоваться и способствовать мировой коммуникации", – ответил Биденко.

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А вот разработчики и на критику смотрят "профессиональным глазом".

"Проверить, хороший ли стиль или логотип, можно очень легко. Если любой человек, освоив графический редактор на телефоне, может сделать мем на основе брендинга и он останется стилистически считываемым, значит это хороший инструмент. Это доказывает жизнеспособность нашей концепции. Поэтому критика и мемы в фб – моя любимая часть процесса", – сказал Иванов.