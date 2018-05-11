Що таке єдиний бренд України і для чого він потрібен

В Україні з'явився єдиний бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), який використовуватимуть для покращення іміджу у світовій спільноті. Однак він з дати появи викликав дискусії у суспільстві загалом і соцмережах зокрема.

Як створювали бренд?

Креативники розробляли його протягом року за участі спеціальної комісії з питань популяризації України у світі та британських експертів. Більше 15 комплексних робіт, розроблених на основі гасла "Ukraine now", виставили на відкрите голосування. 3 проекти дали на перевірку та одобрення шістьом фокус-групами у Великій Британії, Німеччині та Польщі.

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Урешті, бачення української рекламної агенції Banda Agency одноголосно підтримали та презентували 10 травня на засіданні ВРУ. На розробку бренду не витратили ані копійки.

На сайті Banda ідеться про те, що "Ukraine now" – це наймасштабніша міжнародна маркетингова кампанія українського уряду, яка стартує 2018 року. Її ціль – сформувати бренд України у світі, залучити в країну інвестиції та покращити туристичний потенціал".

Для чого треба логотип?

Головне завдання розробників – зробити простий і зрозумілий інструмент для реклами України за її межами.

Справа в тім, що за результатами британського дослідження три найпопулярніші асоціації з Україною – це "корупція", "революція" та "війна". Тому, щоб змінити уявлення про українців і переконати ще більше людей завітати до нас, і заходилися створювати новий бренд.

У чому його сутність?

Логотип – не що інакше, як напис "Ukraine" без кольорової заливки та виділене жовтим кольором слово "NOW".

Спеціально для бренду "Ukraine now" створили шрифт Ermilov – масивний геометричний гротеск з особливими скосами у кутах лiтер. В агенції говорять, що надихнулися роботами українського художника-конструктивіста Василя Єрмілова.

Ми хотіли "підкреслити" жовтим маркером головне слово повідомлення – NOW. А синій елемент за формою нагадує сповіщення, які бачимо в соцмережах. Це символ чогось нового, що привертає увагу. А Україна зараз дійсно варта уваги. Тому "лого" має розповісти про "зараз". Воно динамічне, відкрите і позитивне. А мінімалістичність робить його простим у використанні,

– прокоментував співавтор розробки бренда Павло Вржещ.

Версія остаточна?

Версія логотипу як товарного знаку остаточна. Попереду – створення модульного брендбуку, який дозволить його варіювати з іншими елементами. Йдеться про створення великої комунікаційної платформи, зазначає держсекретар Мінінформполітики Артем Біденко.

Орієнтовний період розробки модульного брендбуку – півроку.

Де використовуватимуть?

Символіку задіюватимуть в офіційній комунікації усі органи державної влади та державні структури, повідомив Біденко. Він сподівається, що й громадські організації, бізнес та всі небайдужі громадяни долучаться до ініціативи.

Окрім того, єдиний бренд використовуватимуть не тільки для презентацій і в інформаційних продуктах, але як і наклейки.



Ukraine Now: як виглядатиме бренд

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Натомість керівник дизайн-відділу Антон Іванов переконує, що бренд країни не належить міністерствам або державним службовцям.

Це вільний інструмент, і будь-яка людина зможе використовувати його в своїх цілях,

– каже Іванов.

Він додав, що у перший день близько 20 компаній попрохали надати шрифт і логотип для розвитку нового бренду України за допомогою своїх ресурсів. А на другий день з'явився онлайн-сервіс, де можна написати своє ім'я і прізвище в стилістиці нового бренду.

"Люди вже просять стікери, хочуть друкувати футболки, ставити логотип на обкладинки в фейсбуці, рекламувати свій бізнес з допомогою нового бренда, і ми це підтримуємо", – говорить представник агенції.

Реакція соцмереж

Новий логотип сприйнятий суспільством неоднозначно. Реакція соцмереж поділилась на два ворожих табори: одні нещадно критикують у невиразності дизайну і схожості з дизайном відомого порно-ресурсу, інші ж активно висловлюють підтримку і зацікавлення.

А що у відповідь?

"Професійна спільнота сприйняла позитивно, це видно по реакції професійних експертів у сфері маркетингу і брендингу. Звісно є тролі, які жартують зі схожості на логотипи інших компаній, але тролінг буде завжди. Що ж критикувати логотип? Головне, як він буде використовуватись й сприяти світовій комунікації", – відповів Біденко.

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А от розробники й на критику дивляться "професійним оком".

"Перевірити, чи хороший стиль або логотип, можна дуже легко. Якщо будь-яка людина, освоївши графічний редактор на телефоні, може зробити мем на основі брендингу та він залишиться стилістично зчитуваним, значить це хороший інструмент. Це доводить життєздатність нашої концепції. Тому критика і меми в фб – моя улюблена частина процесу", – сказав Іванов.