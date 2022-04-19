Чтобы быстро закончить войну – нужно вооружить Украину и наложить на Россию эмбарго, – Подоляк

Война России против Украины будет иметь последствия для всего мира. В Офисе Президента говорят, остановить это может только мощное оружие для Украины и внедрение нефтегазового эмбарго.

Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, затяжная война в Украине может повлечь за собой продовольственный кризис по всему миру. Об этом ранее писали авторитетные аналитики.

Ранее Любые договоры можно обсуждать, но уже очевидно, что Украина не сломается, – Подоляк

Необходимо нефтяное и газовое эмбарго, – Подоляк

Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить Россию из-за нефтяного и газового эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое,

– объяснил Подоляк.

Отметим, что ранее в ЕС сообщалось, что нефтяное эмбарго – в перечне возможных будущих санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в Евросоюзе не рассматривают простой запрет на покупку "черного золота". Это может вызвать дефицит на рынке и усилить режим Путина.

Франция готова отказаться от российской нефти

Ранее президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция готова отказаться от российской нефти. Поэтому Париж будет настаивать на эмбарго в списке санкций.

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