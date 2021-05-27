Чтобы эпоха олигархов закончилась в этом году, – Подоляк об инициативе по деолигархизации

Как только закон об олигархах представят и зарегистрируют в Раде, его текст тоже обнародуют. Хотя СМИ уже получили доступ к предварительной версии.

То, что опубликовано сейчас в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Кстати Закон является достаточно радикальным, – Потураев о деолигархизации

Документ еще будут менять

По словам Подоляка, финальный документ преимущественно меняется. Поэтому сейчас нельзя говорить о том, каким будет закон о деолигархизации, когда его одобрит парламент.

Однако политик заверил, что необходимость в таком законе точно есть. Правда, его же конкретные нормы еще будут дополнять и детализировать.

Для президента и для общества принципиально одно – чтобы эпоха олигархов и их деструктивного влияния на государство закончилась уже в этом году,

– отметил Подоляк.

Что известно о законе об олигархах