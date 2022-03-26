Чтобы компенсировать потери: Россия продолжит тяжело обстреливать украинские города

Разведка Великобритании рассказала, что оккупанты не хотят участвовать в широкомасштабных пехотных операциях. Россияне продолжат атаковать крупные города.

Оккупанты будут хаотично применять воздушные и артиллерийские бомбардировки, чтобы попытаться деморализовать силы, которые обороняются. Они постараются сломить сопротивление Харькова, Чернигова и Мариуполя.

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"Вероятно, что Россия будет продолжать использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку стремится компенсировать свои и без того значительные потери ценой дальнейших потерь среди гражданского населения", – сообщили в министерстве обороны Великобритании.

Британия о Киеве

По данным разведки Великобритании, украинские защитники не только защищают Киев. Они также проводят контрнаступление и деоккупируют населенные пункты.

ВСУ позволили Украине снова занять города и оборонные позиции в радиусе до 35 километров восточнее Киева,

– говорится всводке британской разведки.

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