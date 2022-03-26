Чтобы компенсировать потери: Россия продолжит тяжело обстреливать украинские города
Источник:Минобороны Великобритании
Разведка Великобритании рассказала, что оккупанты не хотят участвовать в широкомасштабных пехотных операциях. Россияне продолжат атаковать крупные города.
Оккупанты будут хаотично применять воздушные и артиллерийские бомбардировки, чтобы попытаться деморализовать силы, которые обороняются. Они постараются сломить сопротивление Харькова, Чернигова и Мариуполя.
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"Вероятно, что Россия будет продолжать использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку стремится компенсировать свои и без того значительные потери ценой дальнейших потерь среди гражданского населения", – сообщили в министерстве обороны Великобритании.
Британия о Киеве
По данным разведки Великобритании, украинские защитники не только защищают Киев. Они также проводят контрнаступление и деоккупируют населенные пункты.
ВСУ позволили Украине снова занять города и оборонные позиции в радиусе до 35 километров восточнее Киева,
– говорится всводке британской разведки.
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