Окупанти хаотично застосовуватимуть повітряні та артилерійські бомбардування, щоб спробі деморалізувати сили, які обороняються. Вони намагатимуться зламати опір Харкова, Чернігова та Маріуполя.

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"Ймовірно, що Росія продовжуватиме використовувати свою важку вогневу міць у міських районах, оскільки прагне компенсувати свої й без того значні втрати ціною подальших втрат серед цивільного населення", – повідомили у міністерстві оборони Великої Британії.

Британія про Київ

За даними розвідки Великої Британії, українські захисники не лише обороняють Київ. Вони також проводять контрнаступ та деокупують населені пункти.

ЗСУ дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 кілометрів на схід від Києва,

– мовиться у зведенні британської розвідки.

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