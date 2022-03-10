Чтобы координировать ответы на нападение России: Байден поговорил с Эрдоганом

Президент Джо Байден 10 марта провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темой разговора стала ситуация в Украине и ответ на российскую агрессию.

О переговорах глава Белого дома рассказал в твиттере. Политик отметил, что нужно скоординировать ответ на российское вторжение, которое не было ничем спровоцировано.

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Москву нужно привлечь к ответственности.

Мы обсудили важность продолжения международных усилий, чтобы привлечь Москву к ответственности за ее агрессию.

– отметил Байден.

Еще одна задача, которая стоит перед другими государствами, – поддержать украинский народ в борьбе с этим кризисом.

Отметим, ранее Джо Байден заявил об отказе от импорта российских энергоресурсов именно из-за войны, которую начала Россия против Украины. Такое решение главы Белого дома, согласно опросам, поддержали 80% американцев.

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Обращение Байдена о привлечении к ответственности России: видео

Текст сообщения Джо Байдена:

Я разговаривал сегодня с президентом Эрдоганом, чтобы координировать наши ответы на неспровоцированное нападение России на Украину. Мы обсудили важность продолжения международных усилий, чтобы привлечь Москву к ответственности за агрессию и поддержать украинский народ в борьбе с этим кризисом.