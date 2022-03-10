Про перемовини глава Білого дому розповів у твітері. Політик зазначив, потрібно скоординувати відповідь на російське вторгнення, яке не було нічим спровоковане.

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Москву потрібно притягнути до відповідальності, – Байден

Ми обговорили важливість продовження міжнародних зусиль, щоб притягнути Москву до відповідальності за її агресію,

– зазначив Байден.

Ще одне завдання, яке стоїть перед іншими державами, – це підтримати український народ у боротьбі з цією кризою.

Зазначимо, раніше Джо Байден заявив про відмову від імпорту російських енергоресурсів, саме через вйіну, яку розпочала Росія проти України. Таке рішення глави Білого дому, згідно з опитуваннями, підтримали 80% американців.

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Звернення Байдена про притягнення до відповідальності Росії: відео

Текст допису Джо Байдена:

Я розмовляв сьогодні з президентом Ердоганом, аби координувати наші відповіді на неспровокований напад Росії на Україну. Ми обговорили важливість продовження міжнародних зусиль, щоб притягнути Москву до відповідальності за її агресію та підтримати український народ у боротьбі з цією кризою.