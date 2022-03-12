Чтобы наказать Россию: в Украину прибыл генпрокурор Словакии

В Украину 11 марта прибыл генпрокурор Словакии Марош Жилинка. Здесь он будет работать над привлечением России к ответственности за военные преступления.

Детали сотрудничества украинских и словацких прокуроров

Недавно Словакия начала собственное уголовное производство по расследованию военных преступлений России в национальной юрисдикции. Также страна поддержала нас в Международном уголовном суде.

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В Украине прокурор обсудит дальнейшие шаги сотрудничества по привлечению России к ответственности, а также розыску, аресту и конфискации активов военных преступников.

Ирина Венедиктова подписала со словацким коллегой меморандум о сотрудничестве по наиболее серьезным преступлениям, вызывающим озабоченность международного сообщества.

О чем договорились стороны

Оказывать помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями в отношении преступлений против человечности и военных преступлений. Речь идет о предоставлении доказательств и материалов уголовного дела;

общий сбор и фиксацию доказательств нарушений международного гуманитарного права;

словацкая сторона также будет получать показания свидетелей и потерпевших, вынужденно находящихся на ее территории;

в случае установления подозреваемых оба наших государства обеспечат их привлечение к ответственности;

Венедиктова поблагодарила словацких прокуроров за их стремление к справедливости и помощи Украине в сложное военное время. Ведь объединение усилий всего мира приближает нашу победу.

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Полный текст публикации Офиса генпрокурора в телеграмме:

Ирина Венедиктова: Сотрудничаем с генпрокуратурой Словакии для наказания военных преступников РФ

Международная правовая коалиция ради справедливости усиливается. Генпрокурор Словацкой Республики Марош Жилинка с первого дня вторжения РФ поддерживает Украину. На днях Словакия приступила к собственному уголовному производству для расследования военных преступлений России в национальной юрисдикции. Словакия также поддержала нас в Международном уголовном суде.

Сегодня Генпрокурор Жилинка прибыл в Украину, чтобы обсудить дальнейшие шаги сотрудничества по привлечению РФ к ответственности на всех возможных уровнях, а также розыску, аресту и конфискации активов военных преступников.

Подписали также важный меморандум о конкретном и оперативном сотрудничестве между нашими прокуратурами по поводу наиболее серьезных преступлений, которые вызывают обеспокоенность всего международного сообщества.

Мы договорились оказывать наиболее полную помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями в отношении преступлений против человечности, военных преступлений, преступлений агрессии и геноцида. Это сотрудничество включает также представление доказательств и материалов уголовного дела, необходимых для судебного разбирательства.

Мы будем совместно осуществлять сбор и фиксацию доказательств нарушений международного гуманитарного права, а также обмениваться соответствующей информацией.

Словацкая сторона также будет получать показания свидетелей и потерпевших, вынужденно находящихся на ее территории, а также других лиц, владеющих информацией или другими доказательствами о совершенных преступлениях и причастных к ним лицах.

В случае установления подозреваемых в совершении военных преступлений РФ оба наших государства обеспечат их привлечение к уголовной ответственности.

Благодарны словацким прокурорам за их стремление к справедливости и помощь Украине в сложное военное время. Объединение усилий всего мира приближает нашу победу.