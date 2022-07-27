Чтобы не изгадить название: мэрия Мариуполя не против переименования города на время оккупации

российские оккупанты не оставляют попыток провести псевдореферендум во временно оккупированном Мариуполе. Более того, они хотят вернуть городу название, которое оно имело при советской власти.

российская пропаганда работает не только на внутреннем потребителе, но и наружу. Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Достойно внимания Оккупанты хотят "переименовать" Мариуполь в честь сталинского преступника

Зачем россиянам референдум

Кремлевским пропагандистам нужно накормить россиян какой-нибудь "победой". Кроме того, таким странам, как Иран и Северная Корея, они пытаются показать, что действуют по "международному закону". По словам Андрющенко, россияне не ожидали такого сопротивления, поэтому сейчас пропагандистская машина катится по инерции. В методиках прописано, что должны быть списки, референдум и легализация процесса.

Переименование Мариуполя

Так, говорится о переименовании города в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова. "Это реанимация советского союза", – сказал советник главы Мариуполя. Он добавил, что мэрия Мариуполя не против переименования города во время оккупации.

Между собой мы шутим, что, возможно, это первое и последнее решение оккупационных властей, с которыми официальные власти Мариуполя согласились,

– заметил он.

Андрющенко объяснил, что решение вполне логично. Оккупантам не позволят поносить название героического города.

"Чтобы они не изгадили гордое название города-героя Мариуполя, пусть будет пока Жданов. Все происходящее и весь тот совок, который они тянут, какой это Мариуполь? Это Жданов, все логично", – резюмировал советник мэра.

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