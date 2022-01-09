Чтобы не навредить: чем нельзя подкармливать птиц зимой

Выпавший снег затрудняет птицам поиск пищи. Поэтому в холодное время мы должны помогать пернатым.

Город – это экосистема, которую изменил человек. Об этом отметил директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета Максим Гаврилюк.

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Часть птиц погибнет зимой

По его словам, если птиц больше не поддерживать, то часть из них, к сожалению, в холодный период так или иначе погибнет.

Поэтому поддерживая их в такое трудное время, мы способствуем их выживанию. А летом нам будут помогать (птицы – 24 канал) бороться с различными вредителями. Максим Гаврилюк Директор УНИ естественных и аграрных наук ЧНУ

Поэтому люди обустраивают кормушки в парках и под окнами домов. Для этого подойдут совершенно неприхотливые подручные материалы. Чтобы еды было вдоволь, за кормушками следят студенты-биологи.

Если птицы крупные, им неудобно садиться, то порой переворачивают (кормушку – 24 канал). Однако надо следить, переворачивать снова, насыпать семена,

– поделилась студентка-биолог ЧНУ имени Богдана Хмельницкого Мария Король.

Птичье меню

Птичье меню для кормушки – это:

несоленое сало;

орехи;

необработанное зерно.

Крупы из магазинов не советуют, как и остатки со стола и хлеб. Лучше всего насыпать нежареные подсолнечные семечки – они по вкусу всем.

Как помочь птицам зимой: смотрите видео

Труднее всего находить пищу синицам, потому что они питаются насекомыми. Их количество в городе сократилось, как и популяция воробьев, отмечают ученые. Зимняя гибель – одна из причин. Еще кормушки навещают:

поползни;

сойки;

дятлы;

дрозды;

даже снегири.

Последние возле столовых не частые гости: боятся и отсиживаются на верхушках деревьев чаще всего в парках.

Нужно регулярно подсыпать еду в кормушку, поскольку птицы запоминают места и прилетают туда постоянно. Если кормушка будет пустой, птицы потратят энергию на перелет, ее может не хватить на обогрев тела и они просто погибнут. Поэтому если вы уже начали – нужно кормить весь сезон. Вадим Жуленко Орнитолог

Устанавливать кормушки надо в тихом месте, чтобы снег не задувал. Но не близко к местам, где ходят люди, чтобы не пугать пернатых.