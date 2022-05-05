Чтобы останавливать врага и наступать: Арестович объяснил, когда в Украину приедет оружие от Запада

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, когда примерно можно ожидать западное оружие для остановки российских оккупантов, а также для контрнаступления.

Алексей Арестович отметил, что контрнаступление украинской армии возможно при условии накопления огромного количества западного оружия. Об этом он рассказал в совместном телемарафоне, отмечает 24 канал.

Важно Даже с оружием США – это тяжелое и кровавое дело, – Арестович о войне в Украине

По его словам, при этом оружия должно полностью хватить как минимум на несколько бригад, которые будут обучены, согласованы, слаженны – только тогда можно наступать.

За сроки поставки – раньше середины июня, даже не говорил бы, что это возможно. Скорее всего, это будет вторая половина июня, июль,

– сообщил Алексей Арестович.

"Первое оружие, которое может останавливать врага, придет на конец мая, начало июня. Чтобы наступать – не раньше второй половины июня при наиболее удачных условиях. Скорее вообще июль", – добавил советник главы Офиса Президента.

Что известно о ленд-лизе для Украины

Сенат США единогласно поддержал одобрение закона, позволяющего президенту Байдену активировать программу ленд-лиза. Это поможет доставлять военную технику в Украину по ускоренной процедуре.

Ленд-лиз предусматривает упрощенные процедуры кредитования, поставки и транспортировки оружия в Украину и страны Восточной Европы. Программа будет действовать до 2023 года (т.е. до 1 октября 2022 года).

Закон позволяет президенту отдавать взаймы или лизинг военное оборудование Украине. При этом использованная военная техника может быть списана, а оплата за уничтоженную технику может не взиматься. Так что фактически это будет почти безвозмездная помощь со стороны США.

Тем временем российская пропаганда пытается убедить, что украинцы теперь в "рабстве". Там отмечают, что за ленд-лиз будут еще платить многие будущие поколения украинцев. Однако это не так.

Эта программа поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну на нашей территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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