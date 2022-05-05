Олексій Арестович зазначив, що контрнаступ української армії можливий за умови накопичення величезної кількості західної зброї. Про це він розповів в спільному телемарафоні, зазначає 24 канал.

Важливо Навіть зі зброєю США – це важка і кривава справа, – Арестович про війну в Україні

За його словами, при цьому зброї має повністю вистачити щонайменше на декілька бригад, які будуть навчені, узгоджені, злагоджені – тільки тоді можна наступати.

За терміни щодо постачання – раніше середини червня, навіть не казав би, що це можливо. Скоріш за все це буде друга половина червня, липень,

– повідомив Олексій Арестович.

"Перша зброя, яка може зупиняти ворога, прийде на кінець травня, початок червня. Щоб наступати – не раніше другої половини червня при найбільш вдалих умовах. Скоріше взагалі липень", – додав радник голови Офісу Президента.

Що відомо про ленд-ліз для України

Сенат США одностайно підтримав схвалення закону, який дозволяє президенту Байдену активувати програму ленд-лізу. Це допоможе доставляти військову техніку в Україну за прискореною процедурою.

Ленд-ліз передбачає спрощені процедури кредитування, постачання та транспортування зброї до України та країн Східної Європи. Програма діятиме до 2023 фінансового року (тобто до 1 жовтня 2022 року).

Закон дозволяє президенту віддавати в борг або лізинг військове обладнання Україні. При цьому використана військова техніка може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися. Тож фактично це буде майже безоплатна допомога з боку США.

Тим часом російська пропаганда намагається переконати, що українці тепер у "рабстві".Там наголошують, що за ленд-ліз будуть ще платити багато майбутніх поколінь українців. Проте це не так.

Ця програма допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну на нашій території. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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