Олексій Арестович зазначив, що контрнаступ української армії можливий за умови накопичення величезної кількості західної зброї. Про це він розповів в спільному телемарафоні, зазначає 24 канал.
Важливо Навіть зі зброєю США – це важка і кривава справа, – Арестович про війну в Україні
За його словами, при цьому зброї має повністю вистачити щонайменше на декілька бригад, які будуть навчені, узгоджені, злагоджені – тільки тоді можна наступати.
За терміни щодо постачання – раніше середини червня, навіть не казав би, що це можливо. Скоріш за все це буде друга половина червня, липень,
– повідомив Олексій Арестович.
"Перша зброя, яка може зупиняти ворога, прийде на кінець травня, початок червня. Щоб наступати – не раніше другої половини червня при найбільш вдалих умовах. Скоріше взагалі липень", – додав радник голови Офісу Президента.
Що відомо про ленд-ліз для України
- Сенат США одностайно підтримав схвалення закону, який дозволяє президенту Байдену активувати програму ленд-лізу. Це допоможе доставляти військову техніку в Україну за прискореною процедурою.
- Ленд-ліз передбачає спрощені процедури кредитування, постачання та транспортування зброї до України та країн Східної Європи. Програма діятиме до 2023 фінансового року (тобто до 1 жовтня 2022 року).
- Закон дозволяє президенту віддавати в борг або лізинг військове обладнання Україні. При цьому використана військова техніка може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися. Тож фактично це буде майже безоплатна допомога з боку США.
- Тим часом російська пропаганда намагається переконати, що українці тепер у "рабстві".Там наголошують, що за ленд-ліз будуть ще платити багато майбутніх поколінь українців. Проте це не так.
- Ця програма допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну на нашій території. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
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