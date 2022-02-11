Ермак подчеркнул, что украинская делегация продолжает занимать конструктивное положение по всем вопросам.

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Глава ОП напомнил, что встреча, которая состоялась 10 февраля, – уже вторая за последние две недели.

Встречи будут часто. Была записана поддержка всех сторон, чтобы остановить режим пожара. На сегодняшнем совещании мы поднимем много важных вопросов. Только мощная армия предоставит общую безопасность страны",

– сказал Ермак.

Он пояснил, что все стороны выразили поддержку режиму прекращения огня. Глава Офиса Президента убежден, что это очень важно. В этом контексте он констатировал, что на прошлой неделе у нас было несколько дней практически с нулевыми нарушениями режима прекращения огня.

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