Єрмак підкреслив, що українська делегація продовжує займати конструктивне становище з усіх питань. Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові, передає 24 канал.

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Очільник ОП нагадав, що зустріч, яка відбулася 10 лютого, – вже друга за останні два тижні.

Зустрічі будуть часто. Було записано підтримку всіх сторін, щоб зупинити режим пожежі. На сьогоднішній нараді ми порушимо багато важливих питань. Тільки потужна армія надасть спільну безпеку країни",

– сказав Єрмак.

Він пояснив, що всі сторони висловили підтримку режиму припинення вогню. Очільник Офісу Президента переконаний, що це дуже важливо. У цьому контексті він констатував, що минулого тижня ми мали декілька днів практично з нульовими порушеннями режиму припинення вогню.

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