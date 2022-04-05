Чтобы предотвратить "новые Бучи" введите "мать всех санкций", – Кулеба обратился к миру
5 апреля 2022 , 15:14Читати новину українською
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба уже в сотый раз призвал мир к более жестким санкциям против России. Запад должен отказаться от покупки российских газа, нефти и угля.
Нефтяное эмбарго министр иностранных дел назвал "матерью всех санкций". Только это ограничение сможет предотвратить новые зверства в Украине.
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Чтобы предотвратить "новую Бучу", введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь в России. Прекратите финансировать военную машину Путина. Российская экономика и ее война прекратятся за считанные месяцы,
– подчеркнул Кулеба.
Министр подчеркнул, что несколько месяцев затягивания стоят тысячи жизней.
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