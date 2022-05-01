В общем на событии присутствовали больше 500 человек, а исполнили перформанс 9 украинок. В акции приняли участие эвакуированные жительницы Мариуполя и жена погибшего бойца, который защищал город, передает 24 канал.

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Акция в поддержку Мариуполя в Братиславе

В столице Словакии Братиславе прошла акция "What is Mariupol". Организаторы имели целью рассказать миру о реальном положении дел в Мариуполе и подчеркнуть, что ситуация в городе – катастрофическая.

Девять украинок показали красноречивый перформанс. Одна из женщин олицетворяла окровавленный Мариуполь – в венке, белом платье, босиком она простояла час посреди центральной площади Братиславы.

Остальные участницы в белых, вымазанных красной краской футболках, привязали к себе красную нить, которая тянулась от "Мариуполя", и легли на землю вокруг. Они символизировали украинцев, которые погибли от рук российских оккупантов. У одной из девушек на коленях сидел маленький сын, другая – держала в руках окровавленную игрушку.

Акция в Братиславе в поддержку Мариуполя / Фото Дарья Горбан

Комментарии женщин из Мариуполя

Кроме ведущих, выступавших с речами поддержки на трех языках – украинском, английском и словацком, – несколько слов сказали женщины, которым удалось вырваться из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя. Их выступления переводились.

Ольга, жена погибшего героя из полка "Азов" : "Мирным мариупольцам нужна немедленная помощь. Мирными я называю также и наших военных. Все они не хотели войны. Они стремятся к миру! Каждый из них имеет профессию, каждый хочет вернуться к привычной работе, к семье. Уже долгие годы наши бойцы "Азова" защищают Украину. Освобождали Мариуполь, Марьинку, Павлополь, Широкино и другие населенные пункты. Сейчас они находятся в Мариуполе. Мариуполь – это форпост Украины".

: "Мирным мариупольцам нужна немедленная помощь. Мирными я называю также и наших военных. Все они не хотели войны. Они стремятся к миру! Каждый из них имеет профессию, каждый хочет вернуться к привычной работе, к семье. Уже долгие годы наши бойцы "Азова" защищают Украину. Освобождали Мариуполь, Марьинку, Павлополь, Широкино и другие населенные пункты. Сейчас они находятся в Мариуполе. Мариуполь – это форпост Украины". Нина, жительница Мариуполя : "Все годы я общалась по-русски. Меня никто не притеснял, не делал никаких замечаний. Я жила в согласии до момента, пока меня не начали "спасать" россияне. Они забрали у меня дом, работу, разлучили с семьей".

: "Все годы я общалась по-русски. Меня никто не притеснял, не делал никаких замечаний. Я жила в согласии до момента, пока меня не начали "спасать" россияне. Они забрали у меня дом, работу, разлучили с семьей". Лиза, жительница Мариуполя, долгое время жила в бомбоубежище: "Было очень страшно. Извините за подробности, но даже в туалет страшно было сходить… и не вернуться. Страшно, потому что со мной что-нибудь случится, и ребенок останется без матери. Или наоборот: с ней что-нибудь случится, а я буду жить дальше... Уже неделю не имею связи с родными. Там осталась моя больная бабушка, у которой нет необходимых лекарств. Раньше мне время от времени звонил сосед и сообщал, что с ними все хорошо. Сейчас я не могу с ними связаться".

К слову, к организации и участию в митинге присоединились не только украинцы, но и словаки. В частности, они помогли получить разрешение на проведение акции у местных властей. Украинцы же ради участия в митинге съехались из разных уголков Словакии.

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