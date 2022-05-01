Загалом на події були присутні понад 500 людей, а виконали перформанс 9 українок. В акції взяли участь й евакуйовані мешканки Маріуполя та дружина загиблого бійця, який захищав місто, передає 24 канал.

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Акція на підтримку Маріуполя у Братиславі

У столиці Словаччини Братиславі відбулась акція "What is Mariupol". Організатори мали на меті розповісти світу про реальний стан справ у Маріуполі та наголосити, що ситуація у місті – катастрофічна.

Дев'ять українок показали промовистий перформанс. Одна з жінок уособлювала закривавлений Маріуполь – у вінку, білій сукні, босоніж вона простояла годину посеред центральної площі Братислави.

Решта учасниць у білих, вимащених у червону фарбу футболках, прив'язали до себе червону нитку, яка тягнулась від "Маріуполя", і лягли на землю довкола. Вони символізували українців, які загинули від рук російських окупантів. В однієї з дівчат на колінах сидів маленький син, інша – тримала у руках закривавлену іграшку.

Акція у Братиславі на підтримку Маріуполя / Фото Дарина Горбан

Коментарі жінок з Маріуполя

Окрім ведучих, які виступали з промовами підтримки трьома мовами – українською, англійською та словацькою, – декілька слів сказали жінки, яким вдалось вирватися із заблокованого російськими окупантами Маріуполя. Їхні виступи перекладались.

Ольга, дружина загиблого героя з полку "Азов" : "Мирним маріупольцям потрібна негайна допомога. Мирними я називаю також і наших військових. Усі вони не хотіли війни. Вони прагнуть миру! Кожен з них має професію, кожен хоче повернутись до звичної роботи, до сім'ї. Уже протягом довгих років наші бійці "Азову" захищають Україну. Звільняли Маріуполь, Мар'їнку, Павлопіль, Широкине та інші населені пункти. Нині вони перебувають у Маріуполі. Маріуполь – це форпост України".

: "Мирним маріупольцям потрібна негайна допомога. Мирними я називаю також і наших військових. Усі вони не хотіли війни. Вони прагнуть миру! Кожен з них має професію, кожен хоче повернутись до звичної роботи, до сім'ї. Уже протягом довгих років наші бійці "Азову" захищають Україну. Звільняли Маріуполь, Мар'їнку, Павлопіль, Широкине та інші населені пункти. Нині вони перебувають у Маріуполі. Маріуполь – це форпост України". Ніна, жителька Маріуполя : "Усі роки я спілкувалась російською. Мене ніхто не гнобив, не робив жодних зауважень. Я жила у злагоді до моменту, поки мене не почали "рятувати" росіяни. Вони забрали у мене дім, роботу, розлучили із сім'єю".

: "Усі роки я спілкувалась російською. Мене ніхто не гнобив, не робив жодних зауважень. Я жила у злагоді до моменту, поки мене не почали "рятувати" росіяни. Вони забрали у мене дім, роботу, розлучили із сім'єю". Ліза, мешканка Маріуполя, довгий час жила у бомбосховищі: "Було дуже страшно. Вибачте за подробиці, але навіть у туалет страшно було сходити… і не повернутися. Страшно, бо зі мною щось трапиться, і дитина залишиться без матері. Чи навпаки: з нею щось трапиться, а я житиму далі… Уже тиждень не маю зв'язку з рідними. Там залишилась моя хвора бабуся, яка не має необхідних ліків. Раніше до мене час від часу дзвонив сусід і повідомляв, що з ними все добре. Зараз я не можу з ними сконтактувати".

До слова, до організації та участі у мітингу доєднались не лише українці, але й словаки. Зокрема, вони допомогли отримати дозвіл на проведення акції у місцевої влади. Українці ж заради участі у мітингу з'їхались із різних куточків Словаччини.

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