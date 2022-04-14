Чтобы разблокировать Мариуполь, Украине нужно больше оружия, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что для того, чтобы освободить Мариуполь, Украине нужно больше оружия. Пока его пытаются получить.

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить больше оружия. Министр подчеркнул, что чем дольше будут тянуть с поставками, тем больше будет убито мирных жителей города.

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Об этом он заявил 14 апреля во время брифинга с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковни в Киеве.

Тянуть время нельзя

Мариуполь в отчаянной ситуации. Очень больно получать новости оттуда. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать мирное население и защитников Мариуполя. Но для того чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам нужно больше оружия и мы работаем с партнерами над тем, чтобы его получить,

– сказал глава МИД,

По его словам, "если Украина не получит все необходимое оружие в течение дней, а не недель, это будет означать, что будет убито больше мирных граждан, будет совершено больше зверств и больше украинских городов и сел будут разрушены в результате российского наступления".

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