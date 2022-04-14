Україна разом з партнерами працює над тим, щоб отримати більше зброї. Міністр наголосив, що чим довше тягнутимуть з постачаннями, тим більше буде вбито мирних мешканців міста.

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Про це він заявив 14 квітня під час брифінгу з міністром іноземних справ Ірландії Саймоном Ковні у Києві.

Тягнути час не можна

Маріуполь у відчайдушній ситуації. Надзвичайно боляче отримувати новини звідти. Ми робимо все, що можливо, щоб підтримати мирне населення та захисників Маріуполя. Але для того, щоб розблокувати Маріуполь та врятувати їх, нам треба більше зброї й ми працюємо з партнерами над тим, щоб його отримати,

– сказав очільник МЗС.

За його словами, "якщо Україна не отримає всієї необхідної зброї протягом днів, а не тижнів, це означатиме, що буде вбито більше мирних громадян, буде скоєно більше звірств і більше українських міст і сіл будуть зруйновані в результаті російського наступу".

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