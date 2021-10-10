Чтобы решение было за 2 недели: в Верховном Суде рассказали, как ускорить рассмотрение дел

Продолжительность рассмотрения дел – проблема в судебной системе Украины. Чтобы ускорить процесс, надо упростить определенные процедуры, повысить качество подготовки досудебных документов и закрыть вакансии в судах.

Также следует ввести ведение онлайн-судов. Об этом рассказал судья Верховного Суда Олег Ткачук.

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По словам Ткачука, чтобы обеспечить доверие, нужно убрать все лишнее.

Нужно максимально упростить процесс, чтобы человек пришел в суд и через две недели получил решение,

– сказал судья.

Судебный процесс может затягиваться до 10 лет

Ткачук отметил, что за год в украинских судах рассматривают около 4 миллионов дел. В районных судах – от 120 до 250 дел в месяц. Есть случаи, когда судебный процесс на различных уровнях продолжается до 10 лет.

Однако в идеальном варианте это должно быть до месяца.

Как разгрузить суды

Судья убежден, что разгрузить суды можно, рассматривая малозначительные дела по упрощенной процедуре в местных судебных органах низшего звена. Ткачук отметил, что многие вопросы можно решать на месте.

Зачем, например, вопрос о разделе имущества между супругами или о разводе решать на уровне Верховного Суда? – говорит Ткачук.

Также процесс упростит введение системы онлайн-судов, когда людям не нужно будет физически приходить в суд.

Низкое качество документов и вакансии в судах

По мнению Ткачука, нужно закрыть вопрос вакансий в судах. Это снизит нагрузку на каждого из судей. Кроме того, процесс затягивает низкое качество документов, которые готовят прокуроры во время досудебного следствия.

Очень часто поступают в суд такие документы, в которых читать нечего, потому что ничего не сделано... Человека и оправдать нельзя, и признать виновным нельзя. И суд смотрит на это дело, пытается какие-то противоречия убрать, но не получается,

– признался судья.

Такие вещи вызывают негатив у всех. По словам Ткачука, судебный процесс превращается в бесконечную муку, хотя суд не должен быть мукой.