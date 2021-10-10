Також слід запровадити ведення онлайн-судів. Про це розповів суддя Верховного Суду Олег Ткачук.

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За словами Ткачука, аби забезпечити довіру, потрібно прибрати все зайве.

Потрібно максимально спростити процес, щоби людина прийшла до суду і через два тижні отримала рішення,

– сказав суддя.

Судовий процес може затягуватись до 10 років

Ткачук зауважив, що за рік в українських судах розглядають близько 4 мільйони справ. У районних судах – від 120 до 250 справ на місяць. Є випадки, коли судовий процес на різних рівнях триває до 10 років.

Однак в ідеальному варіанті це мало б бути до місяця.

Як розвантажити суди

Суддя переконаний, що розвантажити суди можна, розглядаючи малозначущі справи за спрощеною процедурою в місцевих судових органах нижчої ланки. Ткачук наголосив, що багато питань можна вирішувати на місці.

Навіщо, наприклад, питання про розподіл майна між подружжям або про розлучення вирішувати на рівні Верховного Суду? – каже Ткачук.

Також процес спростить введення системи онлайн-судів, коли людям не потрібно буде фізично приходити до суду.

Низька якість документів та вакансії в судах

На думку Ткачука, потрібно закрити питання вакансій у судах. Це знизить навантаження на кожного з суддів. Крім того, процес затягує низька якість документів, які готують прокурори під час досудового слідства.

Дуже часто надходять до суду такі документи, в яких читати немає чого, тому що нічого не зроблено… І людину й виправдати не можна, і визнати винною не можна. І суд дивиться на цю справу, намагається якісь суперечності прибрати, але не виходить,

– зізнався суддя.

Такі речі викликають негатив у всіх. За словами Ткачука, судовий процес перетворюється на нескінченну муку, хоча суд не повинен бути мукою.