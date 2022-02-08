Чтобы Россия и Беларусь понимали, что ответ будет болезненным, – Огрызко об учениях ВСУ

Министр обороны Алексей Резников анонсировал крупные учения Вооруженных сил Украины в те же дни, когда продлится российско-белорусская "Союзная решимость-2022". Украине важно показать, что в случае провокаций ответ будет решительным.

Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он подчеркнул, что важны не провокации, а то, каким будет ответ на них.

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Огрызко заверил, что информация о параллельных учениях Вооруженных сил Украины очень его порадовала.

Важно, чтобы они (украинские учения – 24 канал) также были недалеко от границы с Беларусью. Они должны понимать, что ответ будет немедленным и болезненным. Владимир Огрызко Экс-министр иностранных дел Украины

Огрызко: Нужна максимально дееспособная армия

По его словам, то, что сейчас происходит с Востока и Севера свидетельствует об одном – Украине надо иметь максимально дееспособную армию.

"Мы должны ставить вопрос о том, что Украина нуждается в еще большем количестве современного оружия, чтобы сдерживать агрессора с обеих сторон", – добавил Огрызко.

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В Беларуси с 10 по 20 февраля начнутся военные учения совместно с Россией. Состоятся они неподалеку от украинской границы.

Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины не будут отсиживаться в это время – также проведут учения.

Украинские военные будут применять беспилотники Bayraktar, противотанковые комплексы Javelin и переносные ракеты NLAW.

Эксперты считают, что Россия стянула большое количество техники в Беларусь не столько для учений, сколько для того, чтобы запугать НАТО.​

Украина получила уже более 1000 тонн современного вооружения от партнеров. В СМИ сообщили, что страны НАТО создали "воздушный мост" для поставки оружия в Украину.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.