Сейчас британские военные помогают эвакуировать своих граждан из Кабула. Об этом Доминик Рааб заявил в интервью.
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Нам придется включить такие страны, которые потенциально имеют сдерживающее влияние на "Талибан", как Россия и Китай, даже если это было бы для нас некомфортно,
– подчеркнул чиновник.
По данным министерства обороны Великобритании, с 13 августа с помощью британских военных из Кабула эвакуировали 3 821 человека. Среди них сотрудники посольства, британские граждане, а также афганцы, сотрудничавшие с британскими властями.
Главное о ситуации в Афганистане
- После заявления о выводе американских войск из Афганистана, талибы начали захватывать страну. 15 августа они взяли под контроль Кабул.
- Боясь жесткого режима террористов, афганцы начали бежать из страны. В то же время боевики говорят, что якобы не будут оказывать самосуд. Кроме того, они заявили, что якобы позволят женщинам учиться в университетах.
- Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос. 22 августа стало известно, что в давке погибли 7 афганцев, которые хотели эвакуироваться.
- Из Афганистана на 2 самолетах вывезли 39 украинцев. Еще сотня ждет эвакуации.