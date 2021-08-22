Сейчас британские военные помогают эвакуировать своих граждан из Кабула. Об этом Доминик Рааб заявил в интервью.

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Нам придется включить такие страны, которые потенциально имеют сдерживающее влияние на "Талибан", как Россия и Китай, даже если это было бы для нас некомфортно,

– подчеркнул чиновник.

По данным министерства обороны Великобритании, с 13 августа с помощью британских военных из Кабула эвакуировали 3 821 человека. Среди них сотрудники посольства, британские граждане, а также афганцы, сотрудничавшие с британскими властями.

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