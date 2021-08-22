Наразі британські військові допомагають евакуювати своїх громадян з Кабула. Про це Домінік Рааб заявив у інтерв'ю.

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Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно,
– наголосив чиновник.

За даними міністерства оборони Великої Британії, з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула евакуювали 3 821 людину. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.

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