Наразі британські військові допомагають евакуювати своїх громадян з Кабула. Про це Домінік Рааб заявив у інтерв'ю.
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Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно,
– наголосив чиновник.
За даними міністерства оборони Великої Британії, з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула евакуювали 3 821 людину. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.
Головне про ситуацію в Афганістані
- Після заяви про виведення американських військ з Афганістану, таліби почали захоплювати країну. 15 серпня вони взяли під контроль Кабул.
- Боячись жорсткого режиму терористів, афганці почали тікати з країни. Водночас бойовики кажуть, що нібито не будуть чинити самосуд. Крім того, вони заявили, що буцімто дозволять жінками навчатися в університетах.
- Наразі в аеропорту Кабула панує хаос. 22 серпня стало відомо, що в тисняві загинули 7 афганців, які хотіли евакуюватися.
- З Афганістану на 2 літаках вивезли 39 українців. Ще сотня чекає на евакуацію.