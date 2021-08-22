Наразі британські військові допомагають евакуювати своїх громадян з Кабула. Про це Домінік Рааб заявив у інтерв'ю.

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Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно,

– наголосив чиновник.

За даними міністерства оборони Великої Британії, з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула евакуювали 3 821 людину. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.

Зверніть увагу! Напередодні ситуацію в Афганістані телефоном обговорили президент Росії Володимир Путін та його турецький колега Реджеп Ердоган. Глави держав заявили, що будуть координувати новий уряд Афганістану.



Водночас турецький лідер сподівається, що уряд буде інклюзивним, репрезентативним та показуватиме різноманітність афганського народу.

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