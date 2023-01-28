"Чтобы скрыть низость": Путин надел каблуки на встречу со студентами
Российский диктатор всегда имел комплексы по росту. Время от времени Путин радует сеть новыми изобретениями и идеями, как подрасти хоть несколько сантиметров. Так уж хочется компенсировать свою низость, что приходится креативить.
На этот раз российский президент надел туфли на каблуке, которые придают ему около 2,5 сантиметров до его 170-сантиметрового роста на встречу к студентам. 24 Канал собрал реакцию сети на эту нелепость.
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Во время визита в Ломоносовский научный центр МГУ Путин сфотографировался с группой студентов и студенток в специальной обуви,
– разлетелось в СМИ.
Как пишет Sky News, опубликованное фото выдает в кремлевском диктаторе неуверенного в себе человека, несмотря на то, что Путин очень заботится о своем имидже жесткого лидера.
Возле Путина поставили низших студентов
Подборы придают Путину 2,5 см роста.
Это может быть двойник Путина
В то же время журналист Kyiv Post Джейсон Джей Смарт считает, что это фото подтверждает теорию существования двойника Путина
Путин носит туфли с высоким каблуком. Каждый раз, когда появляется с группой, которая "должна быть" ниже его 170 сантиметров,
– отметил Смарт.
По мнению журналиста, это не настоящий Путин, поскольку иначе не объяснить, чем отличается его рост, уши и вес.
На фото специально поставили низших студентов
Кроме туфель на высоком каблуке, который придает ему дополнительные сантиметры, низшие студенты стали вокруг Путина, чтобы он выглядел среди них выше, отметили пользователи в твиттере.
Есть ли у путина двойники
- СМИ много раз писали, что глава Кремля серьезно болен и использует двойников.
- Руководитель ГУР Кирилл Буданов недавно заявил, что, если сравнить несколько выступлений Путина, можно заметить, что на этих видео уши российского президента разные.
- Буданов отметил также изменения в поведении, внешности и росте. Уши, по словам руководителя разведки, это все равно, что отпечаток пальца: у каждого они уникальны.
- В то же время официальных подтверждений версии существования двойников Путина нет.