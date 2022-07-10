Чтобы спасти урожай: украинские аграрии подготовили "интересности", – Братчук

Украинские аграрии пытаются спасти зерно, ставшее мишенью для врага. Ведь оккупанты не только вывозят прошлогодний урожай, но и сжигают новый прямо на поле.

Враг не сорвет жатву

Украинские аграрии не собираются отдавать врагу наш хлеб, в новых реалиях вынуждены придумывать способы обороны урожая. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает 24 канал.

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Россия создает искусственный продовольственный геноцид – сжигает наши урожаи, Украина спасает и конечно себя, и мир.

Наши аграрии приготовили несколько "интересов", которые помогут спасти и сохранить урожай, но о них не скажем,

– отметил Братчук, не уточнив никаких других деталей.

Спикер пошутил, что речь идет о комбайнерской бригаде.

оккупанты намеренно обстреливают поля

В Харьковской и Херсонской областях большие пожары на полях – это повлекли за собой интенсивные обстрелы. В Херсонской области тушить возгорание некому. Спасение собственного урожая вынуждены брать на себя местные аграрии, потому что оккупантам безразлично.

То же происходит и в Николаевской области. По данным спасателей, всего за один день россияне выжгли 80 гектаров пшеницы. Оккупанты специально ведут обстрелы полей с неубранным зерном, пытаясь нанести как можно больший вред.

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