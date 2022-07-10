Ворог не зірве жнива

Українські аграрії не збираються віддавати ворогу наш хліб, у нових реаліях змушені придумувати способи оборони врожаю. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає 24 канал.

До теми Чорна випалена земля: який вигляд має "врожай" пшениці після приходу окупантів

росія створює штучний продовольчий геноцид – палить наші врожаї, Україна рятує і звичайно себе, і світ.

Наші аграрії приготували декілька "цікавинок", які допоможуть врятувати і зберегти врожай, але про них не скажемо,

– зазначив Братчук, не уточнивши жодних інших деталей.

Речник пожартував, що мова про комбайнерську бригаду.

окупанти навмисно обстрілюють поля

У Харківській та Херсонській областях великі пожежі на полях – це спричинили інтенсивні обстріли. На Херсонщині гасити займання нікому. Порятунок власного врожаю змушені брати на себе місцеві аграрії, бо окупантам до цього байдуже.

Те саме відбувається і у Миколаївській області. За даними рятувальників, лише за один день росіяни випалили 80 гектарів пшениці. Окупанти спеціально ведуть обстріли полів із неприбраним зерном, намагаючись завдати якомога більшої шкоди.

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