Український врожай став однією з головних цілей російських окупантів у війні проти України. Ворог вже вивіз сотні тисяч тонн нашого зерна. Тепер він сподівається спалити те, що не може вкрасти. Окупанти дуже розраховують на створення продовольчої кризи та можливість виторгувати для себе зняття або послаблення санкцій.

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Знищення українського врожаю

Відео влучання російських снарядів в поля українських аграріїв, свідоме спалення ще не зібраного врожаю та розпач наших фермерів швидко облетіли світ. Для ворога немає абсолютно нічого святого – він готовий нищити хліб задля своїх хворих цілей, досягнути яких йому не вдасться ніколи й за жодних обставин.

Наслідки злочинів показав і Штаб оборони Запорізького краю. Світлини вкотре нагадують, що презирства до росіян та потреби в їхній ізоляції від цивілізованого світу ніколи не буде забагато.

Знищений росіянами врожай: фото

Війна росії з Україною: останні новини

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини. Ворог застосував міномети, РСЗВ та навіть літаки.

Наші герої показали, як польські танки Т-72 працюють на передовій. Завдяки підтримці друзів ворогу залишилось недовго тішитись своїй вогневій перевазі.

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