Відповідну інформацію повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, атакувати область ворог почав ще вранці та продовжував до вечора 9 липня.

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росіяни знову атакували Сумщину й поранили людей

Дмитро Живицький розповів, що внаслідок ранкових ракетних атак з гелікоптера у Миропільській громаді поранень зазнали двоє людей.

Посеред дня 9 липня ворог обстріляв:

Шалигінську громаду – пролунало 6 вибухів. Вороги стріляли із реактивних систем залпового вогню. Тоді ж випустили 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон;

два населені пункти Хотінської громади – окупанти відкрили мінометний вогонь та поранили 3 людей.

Орієнтовно о 13 годині росія випустила 6 мін з мінометів по Есманьській громаді, о 14 годині – ще 4, о 14:30 – ще 7.

На жаль, ввечері знову вгатили 12 ракетами по Шалигінській громаді.

Коротко про атаку на Сумщині

Ворог не припиняє обстрілювати Сумщину. Вранці 9 липня російські окупанти кинули 2 ракети на Білопільську громаду, згодом 5 – на Хотінську. Після цього – російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.

Протягом 8 липня окупанти 18 разів обстріляли Сумську область та випустили понад 100 пострілів з різних видів озброєння. Зокрема, використали ракети, міномети, САУ.

У ніч проти 8 липня окупанти здійснили артобстріл зі ствольної артилерії Білопільської громади, потім – зі стрілецької зброї на покордонні Шалигінської громади.

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