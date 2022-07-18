По данным источников 24 канала в разведке, случаев краж и невыплат денег, которые путин гарантировал семьям погибших оккупантов и раненым, происходит с каждым днем все больше. С одной стороны, сама россия пытается минимизировать собственные расходы на подобные расходы. С другой – каждый офицер мечтает присвоить несколько миллионов, забрав компенсации себе.

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Из-за многочисленных махинаций в россии и кое-где в Беларуси становится все больше недовольных откровенным обманом со стороны кремля. Ведь семьи погибших военных преступников рассчитывали на миллионы рублей, которые им никогда не увидеть.

Хоронят под чужими именами

Ярким примером того, как государство-террорист относится к собственным солдатам, может служить история наемника из Минска Александра Шеянова по прозвищу Рикс. Он воевал против Украины с 2014 года и якобы имел гарантии на все возможные компенсации от российского правительства, но реальность оказалась совсем другой.

В конце июня под Изюмом в Харьковской области "Рикса" уничтожили бойцы ВСУ. Его тело смогли унести российские военные, но с погребением путинского ордынца что-то пошло не так. Как и с выплатами.

Увидев, что у наемника белорусский паспорт, россияне сразу же записали его в "войска" так называемой "ДНР". Все документы Шеянова были уничтожены, чтобы идентифицировать тело было невозможно.

Остатки "дырявого" белоруса вывезли в Донецк и похоронили бы под чужим именем в порядке очереди, но этому помешали сослуживцы, которые рассказали историю его родным.

Жена погибшего "новороса" начала обивать пороги всех ведомств и на последние деньги отправилась в шахтерскую столицу, чтобы найти остатки любимого боевика и выбить несколько миллионов рублей компенсации. Поскольку все ритуальные службы в недореспублике не способны справиться с потоком погибших, через две недели после смерти Шеянова не успели похоронить. Так что родственница якобы успела перехватить тело и начать разбираться с ситуацией.

По документам погибших нет

Как выяснилось, в подразделении, где воевал "Рикс", официально признанных погибших вообще практически нет. Потому что командиру по прозвищу "Скиф" гораздо выгоднее держать в составе кучу "мертвых душ" и присваивать их зарплату. При этом раненых в бандформировании немало. В списки "трехсотых" кое-где вписывают даже вполне здоровых оккупантов. Поскольку благодаря договоренности с высшим руководством "Скиф" всегда получает часть компенсаций.

При этом бойцы подразделения, которые на самом деле были "300", жалуются на то, что не рассчитывают ни на какие выплаты. Во всех случаях командир говорил им, что в компенсации отказали. На самом же деле деньги осели в карманах имеющих к ним доступ.