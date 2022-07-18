За даними джерел 24 каналу в розвідці, випадків крадіжок та невиплат грошей, які путін гарантував родинам загиблих окупантів та пораненим, з кожним днем все більше. З одного боку, сама росія намагається мінімізувати власні витрати на подібні видатки. З іншого – кожен офіцер мріє привласнити кілька мільйонів, забравши компенсації собі.
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Через численні махінації у росії та подекуди в білорусі стає дедалі більше незадоволених відвертим обманом з боку кремля. Адже родини загиблих воєнних злочинців розраховували на мільйони рублів, яких їм ніколи не побачити.
Ховають під чужими іменами
- Яскравим прикладом того, як держава-терорист ставиться до власних солдатів, може служити історія найманця з Мінська Олександра Шеянова на прізвисько "Рікс". Він воював проти України з 2014-го року та буцімто мав гарантії на всі можливі компенсації від російського уряду, але реальність виявилася зовсім іншою.
- Наприкінці червня під Ізюмом на Харківщині "Рікса" знищили бійці ЗСУ. Його тіло змогли забрати російські військові, але з похованням путінського ординця щось пішло не так. Як і з виплатами.
- Побачивши, що у найманця білоруський паспорт, росіяни одразу ж записали його у "війська" так званої "ДНР". Всі документи Шеянова знищили, аби ідентифікувати тіло було неможливо.
- Рештки "дирявого" білоруса вивезли до Донецька та поховали б під чужим іменем у порядку черги, але цьому завадили товарищі "Рікса" по службі, які розповіли історію його рідним.
Дружина загиблого "новороса" почала оббивати пороги всіх відомств та на останні гроші відправилася у шахтарську столицю, аби знайти рештки коханого бойовика та вибити собі кілька мільйонів рублів компенсації. Оскільки ж всі ритуальні служби у недореспубліці не здатні впоратися з потоком загиблих, через два тижні після смерті Шеянова не встигли поховати. Тож родичка нібито встигла перехопити тіло та почати розбиратися з ситуацією.
За документами загиблих немає
Як з'ясувалося, у підрозділі, де воював "Рікс", офіційно визнаних загиблих взагалі практично немає. Бо командиру на прізвисько "Скіф" набагато вигідніше тримати у складі купу "мертвих душ" та привласнювати їх зарплату. При цьому поранених у бандформуванні чимало. У списки "трьохсотих" подекуди вписують навіть цілком здорових окупантів. Бо завдяки домовленості з вищим керівництвом "Скіф" завжди отримує частину компенсацій.
При цьому ті бійці підрозділу, які насправді були "300", скаржаться на те, що не розраховують на жодні виплати. В усіх випадках командир казав їм, що у компенсації їм відмовили. Насправді ж гроші осіли в кишенях тих, хто має до них доступ.