За даними джерел 24 каналу в розвідці, випадків крадіжок та невиплат грошей, які путін гарантував родинам загиблих окупантів та пораненим, з кожним днем все більше. З одного боку, сама росія намагається мінімізувати власні витрати на подібні видатки. З іншого – кожен офіцер мріє привласнити кілька мільйонів, забравши компенсації собі.

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Через численні махінації у росії та подекуди в білорусі стає дедалі більше незадоволених відвертим обманом з боку кремля. Адже родини загиблих воєнних злочинців розраховували на мільйони рублів, яких їм ніколи не побачити.

Ховають під чужими іменами

Яскравим прикладом того, як держава-терорист ставиться до власних солдатів, може служити історія найманця з Мінська Олександра Шеянова на прізвисько "Рікс". Він воював проти України з 2014-го року та буцімто мав гарантії на всі можливі компенсації від російського уряду, але реальність виявилася зовсім іншою.

Наприкінці червня під Ізюмом на Харківщині "Рікса" знищили бійці ЗСУ. Його тіло змогли забрати російські військові, але з похованням путінського ординця щось пішло не так. Як і з виплатами.

Побачивши, що у найманця білоруський паспорт, росіяни одразу ж записали його у "війська" так званої "ДНР". Всі документи Шеянова знищили, аби ідентифікувати тіло було неможливо.

Рештки "дирявого" білоруса вивезли до Донецька та поховали б під чужим іменем у порядку черги, але цьому завадили товарищі "Рікса" по службі, які розповіли історію його рідним.

Дружина загиблого "новороса" почала оббивати пороги всіх відомств та на останні гроші відправилася у шахтарську столицю, аби знайти рештки коханого бойовика та вибити собі кілька мільйонів рублів компенсації. Оскільки ж всі ритуальні служби у недореспубліці не здатні впоратися з потоком загиблих, через два тижні після смерті Шеянова не встигли поховати. Тож родичка нібито встигла перехопити тіло та почати розбиратися з ситуацією.

За документами загиблих немає

Як з'ясувалося, у підрозділі, де воював "Рікс", офіційно визнаних загиблих взагалі практично немає. Бо командиру на прізвисько "Скіф" набагато вигідніше тримати у складі купу "мертвих душ" та привласнювати їх зарплату. При цьому поранених у бандформуванні чимало. У списки "трьохсотих" подекуди вписують навіть цілком здорових окупантів. Бо завдяки домовленості з вищим керівництвом "Скіф" завжди отримує частину компенсацій.

При цьому ті бійці підрозділу, які насправді були "300", скаржаться на те, що не розраховують на жодні виплати. В усіх випадках командир казав їм, що у компенсації їм відмовили. Насправді ж гроші осіли в кишенях тих, хто має до них доступ.