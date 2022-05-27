Чтобы уничтожить крокодила Путина, – Джонсон призвал передать Украине РСЗО

Партнеры Украины призывают других союзников к передаче тяжелого оружия. Ведь ситуация на фронте очень сложная и мы в этом нуждаемся как никогда.

С очередным заявлением по вооружению выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал отправить Украине реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с большого расстояния.

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Джонсон отвергает мирное соглашение

По мнению Джонсона, количество оружия нужно увеличить. При этом следует отвергнуть идею о том, что президент Владимир Зеленский должен сосредоточиться на достижении мирного соглашения с Россией. Несмотря на то, что война длится уже четвертый месяц, Украина не может уступить территорию.

Как вы можете обращаться с крокодилом, когда он посредине ест вашу левую ногу? Парню совсем не стоит доверять,

– сказал Джонсон.

Британский премьер уверен, что следует усилить военную поддержку Украины в борьбе с российскими силами. Она заключается и в отправлении передового вооружения как реактивные системы залпового огня.

Что известно о передаче оружия для Украины

Партнеры и союзники нашего государства вроде бы согласовали, что передадут Украине все необходимое оружие, чтобы выбить из нашей земли российских оккупантов. США даже предоставили ленд-лиз. Но в реальности снабжение тяжелого вооружения задерживается. Украинским военным из-за этого очень тяжело противостоять.

Власти Украины просят партнеров об ускорении решения и передачи. Ведь мы платим очень высокую цену из-за их промедления – это жизнь наших людей, как военных, так и мирных. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк также сделал соответствующий призыв , показав, что россияне применяют против нас. Их оружие выжигает все на своем пути. Потому нам нужны американские аналоги.

Одной из стран, которая обещала поставки оружия, но до сих пор этого не сделала, есть Германия. Наш посол Андрей Мельник даже шутил по этому вопросу. Он опубликовал забавную картинку, сравнив Германию с улиткой, тянущей шар. Но Офис Президента, несмотря на все трудности в этом вопросе, уверяет, что мы получим все необходимое.

Подробнее о позиции Джонсона: смотрите видео