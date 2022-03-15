Чтобы увидеть "настоящую Россию", Европа должна услышать разговоры "русских Вань"

Все же видели тот ужасный итальянский (на самом деле нет) мурал, где Россия и Украина слились вместе в сестринских объятиях общего (!) горя, да?

Нарисованное "братство"

Весной 2014-го этот смешной рисунок гулял по интернету после расстрелов на Майдане: там "сестра Россия" обнимала и утешала, сжимая к себе, окровавленную "сестру Украину", то, что в Риме, – это едва модифицированная оттуда копипаста.

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Так вот, это и есть сейчас главное острие информвойны против нас, которую разворачивает чекистанская элита, уже привыкшая быть "мировой" и которая совсем не улыбается идти на дно вместе с кооперативом "Озеро".

"Трагедия двух народов" (sic!!!), "братоубийственная война", One Man's War, и лавина (буквально!) форумов-конференций-круглых столов (особенно из Германии и Франции лютый вал этих приглашений!), где украинские культурные деятели и интеллектуалы должны, по замыслу оргов, обняться с русскими, как на том мурале.

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Миссия "заставить Европу прозреть"

Пока прошу: видите что-то подобное – немедленно жалуйтесь! Пишите, что это – обесценивание (слово, на которое европейцы хорошо реагируют!) уничтоженных РФ украинских жизней, что это assaulting imperialistic approach, что Ukrainian Lives Matter, и вообще при каждом случае подчеркивайте, кто здесь палач, а кто жертва.

Конечно, для этого самим не следует вестись на фальшивки Эрнста, как ведутся на них европейцы. И вообще неплохо бы перевести на английский перехваченные разговоры "русских Вань" с их семьями, потому что этой "настоящей России" Европа не видела с 1945 года, считала, что "витрина" Москвы – Петербурга – это "настоящая" и есть.

И пока мы не развеем человечеству этой полуды, нас упрямо будут призывать к новым и новым "братским объятиям".

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