Намальоване "братство"

Весною 2014-го цей мімішний малюнок гуляв по інтернету після розстрілів на Майдані: там "сестра Росія" обіймала і втішала, горнучи до себе, закривавлену "сестру Україну", те, що в Римі, – це ледь модифікована звідти копіпаста.

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Так ось, це й є зараз головне вістря інформвійни проти нас, яку розгортає чекістанська еліта, котра вже звикла бути "світовою" і котрій зовсім не всміхається йти на дно вкупі з кооперативом "Озеро".

"Трагедія двох народів" (sic!!!), "братовбивча війна", One Man's War, і лавина (буквально!) форумів-конференцій-круглих столів (особливо з Німеччини й Франції лютий вал цих запрошень!), де українські культурні діячі та інтелектуали мають, за задумом оргів, обійнятися з російськими, як на тому муралі.

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Тож наразі прошу: бачите щось подібне – негайно скаржтеся! Пишіть, що це – знецінення (слово, на яке європейці добре реаґують!) знищених РФ українських життів, що це assaulting imperialistic approach, що Ukrainian Lives Matter, і взагалі при кожній нагоді підкреслюйте, хто тут кат, а хто жертва.

Звісно, для цього самим не слід вестись на Ернстові фальшивки, як ведуться на них європейці. Й узагалі непогано би перекласти англійською перехоплені розмови "рускіх Вань" з їхніми родинами, бо цієї "настоящей России" Європа не бачила від 1945 року, вважала, що "вітрина" Москви – Петербурґа – це "настоящая" і є.

І поки ми не розвіємо людству цієї полуди, нас уперто закликатимуть до нових і нових "братніх обіймів"…

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