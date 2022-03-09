Чтобы закончить зверскую войну, – Зеленский призвал Европу дожать Россию
Оккупанты 9 марта безжалостно бомбили Мариуполь. Европейцы не смогут сказать, что не видели, что происходило с украинцами, в частности, с мариупольцами.
Это значит, что государство-агрессора нужно дожать. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Они будут гореть в аду, – мэр Мариуполя об ужасном обстреле больницы
Зеленский призвал Европу остановить геноцид
По его словам, Европа должна ужесточать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.
Вы должны давить на Россию так, чтобы она села за стол переговоров и закончила эту зверскую войну,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что в Москве прекрасно знают, что Мариуполь – это Донецкая область, к жителям которой Россия вроде бы должна была хорошо относиться. Однако это далеко не так.
Полное обращение Зеленского за вечер 9 марта: смотрите видео
Оккупанты обстреляли Мариуполь
Оккупанты не останавливают свои зверства и продолжают цинично обстреливать Мариуполь. Они разбомбили больницу и роддом.
Зеленский осудил действия агрессора и в очередной раз призвал мир отреагировать на преступление. Ведь такие действия действительно геноцид украинского народа.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Важно – Обращение Алексея Арестовича к россиянам из-за обстрела Мариуполя: смотрите видео