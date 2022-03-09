Чтобы закончить зверскую войну, – Зеленский призвал Европу дожать Россию

Оккупанты 9 марта безжалостно бомбили Мариуполь. Европейцы не смогут сказать, что не видели, что происходило с украинцами, в частности, с мариупольцами.

Это значит, что государство-агрессора нужно дожать. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Зеленский призвал Европу остановить геноцид

По его словам, Европа должна ужесточать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.

Вы должны давить на Россию так, чтобы она села за стол переговоров и закончила эту зверскую войну,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в Москве прекрасно знают, что Мариуполь – это Донецкая область, к жителям которой Россия вроде бы должна была хорошо относиться. Однако это далеко не так.

Полное обращение Зеленского за вечер 9 марта: смотрите видео

Оккупанты обстреляли Мариуполь

Оккупанты не останавливают свои зверства и продолжают цинично обстреливать Мариуполь. Они разбомбили больницу и роддом.

Зеленский осудил действия агрессора и в очередной раз призвал мир отреагировать на преступление. Ведь такие действия действительно геноцид украинского народа.

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