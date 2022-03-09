Це означає, що державу-агресорку треба дотиснути. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Зеленський закликав Європу зупинити геноцид

За його словами, Європа повинна посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.

Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вона сіла за стіл переговорів і звершила цю звірячу війну,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що в Москві прекрасно знають, що Маріуполь – це Донецька область, до жителів якої Росія нібито повинна була добре ставитися. Однак це далеко не так.

Повне звернення Зеленського за вечір 9 березня: дивіться відео

Окупанти обстріляли Маріуполь

Окупанти не зупиняють свої звірства і продовжують цинічно обстрілювати Маріуполь. Вони розбомбили лікарню та пологовий будинок.

Зеленський засудив дії агресора та вкотре закликав світ відреагувати на злочин. Адже такі дії – справді геноцид українського народу.

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