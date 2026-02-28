Просить отменить санкции: бывший чиновник России Чубайс утверждает, что не поддерживает войну

Бывший российский чиновник Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с иском о пересмотре санкций против него. Он утверждает, что выступал против войны.

Об этом пишет "Коммерсант", журналисты которого ссылаются на сообщение канадского суда о принятии его заявления к рассмотрению.

Что Чубайс доказывает в суде Канады?

Анатолий Чубайс после начала полномасштабной войны покинул Россию и сейчас проживает в Израиле.

В документах, поданных в суд, он утверждает, что "исторически" находился в оппозиции к президенту России Владимиру Путину и выступал против войны России с Украиной. Таким образом он пытается обосновать свою позицию в рамках санкционного процесса.

Канада внесла Чубайса в санкционный список в июне 2025 года – пока это единственное западное государство, которое применило к нему такие ограничения. Ранее, в 2023 году, санкции в отношении него ввела Украина. В том же году Оттава включила в санкционный перечень Татьяну Юмашеву – дочь первого президента России Бориса Ельцина – и ее мужа Валентина Юмашева, который в прошлом возглавлял администрацию президента России.

В своем иске Чубайс формально не требует прямо отменить санкции. Он просит суд обязать Министерство иностранных дел Канады оперативно рассмотреть его заявление об их пересмотре.

Публичных комментариев ни от самого Чубайса, ни от канадских властей пока нет. После выезда из России экс-чиновник не давал интервью и не делал громких заявлений. Ранее Владимир Путин, комментируя его отъезд, иронично назвал Чубайса "Моше Израилевичем".

Напомним, Чубайс покинул пост советника Путина в марте 2022 года и покинул Россию. По словам лиц, знакомых с ситуацией, он это сделал ссылаясь на свое несогласие с войной, которую Россия начала в Украине.

