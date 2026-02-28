Про це пише "Коммерсант", журналісти якого посилаються на повідомлення канадського суду про прийняття його заяви до розгляду.

Що Чубайс доводить у суді Канади?

Анатолій Чубайс після початку повномасштабної війни залишив Росію та нині проживає в Ізраїлі.

У документах, поданих до суду, він стверджує, що "історично" перебував в опозиції до президента Росії Владіміра Путіна та виступав проти війни Росії з Україною. Таким чином він намагається обґрунтувати свою позицію в межах санкційного процесу.

Канада внесла Чубайса до санкційного списку в червні 2025 року – наразі це єдина західна держава, яка застосувала до нього такі обмеження. Раніше, у 2023 році, санкції щодо нього запровадила Україна. Того ж року Оттава включила до санкційного переліку Тетяну Юмашеву – доньку першого президента Росії Бориса Єльцина – та її чоловіка Валентина Юмашева, який у минулому очолював адміністрацію президента Росії.

У своєму позові Чубайс формально не вимагає прямо скасувати санкції. Він просить суд зобов’язати Міністерство закордонних справ Канади оперативніше розглянути його заяву про їх перегляд.

Публічних коментарів ані від самого Чубайса, ані від канадської влади наразі немає. Після виїзду з Росії ексчиновник не давав інтерв’ю і не робив гучних заяв. Раніше Володимир Путін, коментуючи його від’їзд, іронічно назвав Чубайса "Моше Ізраїлевичем".

Нагадаємо, Чубайс покинув посаду радника Путіна у березні 2022 року і покинув Росію. За словами осіб, знайомих із ситуацією, він це зробив посилаючись на свою незгоду з війною, яку Росія почала в Україні.

