Чудес не бывает, – Витренко сказал, сколько будет стоить газ в 2020 году

По подсчетам "Нафтогаза" цена на газ для украинцев в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года будет ниже на 12 – 13%.

Об этом в эфире 24 канала сказал заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко и пояснил: "Однако, если сравнивать цену января 2020 года с декабрем 2019 года, то цена выросла. Почему цена снизилась с января 2019 года? Потому что рыночная цена оптовая, европейская, значительно снизилась, если смотреть на цены, которые есть сейчас, по сравнению с ценами января 2019 года".

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Также, по его словам, на это повлиял курс доллара, который очень сильно снизился.

На вопрос ведущего, почему цена на газ в январе будет выше, чем в декабре, если гривна продолжает снижаться и цена на мировых рынках газа продолжает падать, Витренко ответил: "Прежде всего с 1 января отменяется ценовое фактически регулирование, то есть по обязательствам перед МВФ. С 1 января правительство уже не устанавливает цены по так называемым специальным обязанностям, то есть мы переходим к более европейскому ценообразованию, скажем так".

Если быть честными с людьми, то чудес не бывает,

– отметил заместитель главы "Нафтогаза".

"Мы говорили в 2015 году, что мы получим такую ​​ситуацию, которую мы получили в 2019 году с окончанием транзита, и нам нужно к этому готовиться, и для этого надо увеличивать собственную добычу, и уменьшать неэффективное потребление. Если бы это мы все делали с 2015 по 2019 год, то в 2020 году мы бы уже не импортировали газ, а экспортировали. Поэтому цена была бы намного ниже, но это была бы рыночная цена. То есть мы знали, что когда-то мы перейдем на рыночную цену и задача правительства, "Нафтогаза "и всех причастных должна была быть в том, чтобы рыночная цена была ниже", – сказал он.

По его словам, правительство не должно абстрагироваться от этого, оно должно создавать такие условия, чтобы рынок был более эффективным и рыночная цена обеспечивала конкурентоспособность украинской экономики с одной стороны, а с другой – повышала стандарты жизни украинцев, которые этот газ потребляют. Но, к сожалению, с 2015 до 2019 год было больше разговоров, чем конкретных действий.

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